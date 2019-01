El AMPA del Colegio Cervantes de Sax inicia paros de protesta ante la paralización de su reforma

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Cervantes de Sax, con el apoyo y colaboración de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gabriel Miró de Alicante, han convocado a paros de protesta a inicio de las clases a partir de mañana jueves, ante la paralización de la obra de reforma que el centro necesita.

El AMPA ha convocado a padres, alumnos y docentes, a partir de mañana y de modo continuado y a modo de protesta, se van a realizar parones al inicio de las clases de unos 15-20 minutos.

Todos los niños entrarán por la puerta azul del Colegio, y realizarán un parón, con niños y padres en el patio del colegio durante el tiempo estimado.

La comunidad educativa del centro espera desde hace un año y medio que comiencen las obras de reforma que el centro necesita.

Un edificio apuntalado en su hall central, donde se encuentran los aseos, y el distribuidor. Desde el pasado curso, los niños acceden a las dos alas del edificio mediante escaleras exteriores instaladas ante el cierre del distribuidor del edificio.

Además, el colegio necesita un nuevo salón comedor y una reforma del gimnasio.

Este proyecto está dentro del Plan Edificant, aunque comenzó a gestionarse antes, desde Conselleria de Educación. Un proyecto que asciende a 1.200.000 euros.

El problema es que este proyecto está parado porque el proceso previo y administrativo no avanza. Desde el AMPA del centro, su presidente, Jorge Galdón, afirma que ellos desconocen si es mala gestión del Ayuntamiento, de la Conselleria de Educación o de la Inspección de Educación, lo único que saben es que la obra no empieza, y no están dispuestos a aguantar más tiempo sin avances.

El AMPA ha convocado estos paros de 15 minutos a las puertas del Colegio y prepara una manifestación de protesta para el mes de febrero, en colaboración con la FAPA Gabriel Miró.