La Xunta reclama la eliminación de la tasa de resposición en sanidad

El gobierno de Feijoo quiere trasladar la presión al gobierno central. Este miércoles han formalizado dos peticiones al ejecutivo de Sánchez. Por una parte, reclaman la convocatoria de un MIR extraordinario para atención primaria, y por otra, exigen al ministerio la eliminación de las tasas de resposición.

Si no puede ser para toda la sanidad, dice el conselleiro Jesús Vázquez Almuiña, al menos que se permita una mayor contratación en las especialidades de médico de familia y de pediatría. Si no se toman medidas, advierte Almuiña, la situación irá a peor porque el escenario que se abre para los próximos años es preocupante. Habrá más jubilaciones, y no hay posibilidad de incrementar la plantilla.

Medidas que Almuiña ha presentado en la comisión de recursos humanos del sistema nacional de salud. Defiende además otras decisiones adoptadas en Galicia como el contrato de estabilidad en atención primaria.