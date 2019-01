"Vengo dispuesto a relanzar mi carrera en el Xerez DFC"

Robin Lafarge, que desde la pasada semana entrena con el Xerez DFC, ha sido presentado este miércoles en el estadio Chapín como nuevo jugador xerecista.

Edu Villegas y Pepe Masegosa, han entendido tras un período de pruebas, que es un jugador interesante para esta segunda parte de la liga, de hecho, el director deportivo reconocía en su presentación que “ha cumplido todas nuestras expectativas, tiene experiencia en Segunda B, en el fútbol internacional y viene con mucha hambre". El director deportivo también destacó el interés del jugador por vestir la camiseta del Xerez y agradeció el esfuerzo económico que ha hecho Robin por jugar en este club, “él sabe que este es un sitio idóneo para triunfar y desde hoy tiene la ficha disponible para jugar siempre que el entrenador lo considere oportuno. Estamos en un momento clave de la temporada y entre todos vamos a seguir luchando por el bien de este club".

A sus 26 años, Robin Lafarge reconocía que jugar en el Xerez DFC "supone un gran orgullo, me hace muy feliz jugar aquí y ya el domingo pude ver la gran afición que tiene este club. Tengo muchas ganas de jugar, lo voy a dar todo por este escudo". Sobre la acogida por parte de sus nuevos compañeros, el futbolista francés comentaba que "somos una familia, desde el primer día me he sentido como uno más".

A pesar de que en temporadas anteriores militó en Segunda B, el central xerecista matiza que "el Xerez es el lugar perfecto para relanzar mi carrera. Me considero una persona trabajadora, este es un club que tiene unas instalaciones magníficas y no hay excusas para no triunfar". Al igual que el resto de los componentes de la primera plantilla, Robin mantiene el discurso de que el objetivo debe ser lograr los máximos puntos posibles para intentar jugar el playoff a final de temporada. "Ojalá estemos entre los cuatro primeros clasificados en los últimos partidos para jugar la liguilla".

En cuanto a sus características personales, Robin se considera un central "moderno" con buen toque de balón, poderoso en el juego aéreo y que no rehúsa al contacto físico. "Jugar al fútbol me encanta, por eso estoy en España porque aquí se practica mejor fútbol que en Francia, aunque somos campeones del mundo".

El pasado domingo vivió desde el palco el partido que enfrentó a su nuevo equipo frente al Arcos, un partido que terminó en empate, pero del que destaca que "la primera parte fue complicada, pero en la segunda parte salimos fuertes, a ganar el partido, pero en el fútbol ya sabemos que no se puede ganar siempre. Hay días en lo que la pelota no quiere entrar, pero veo a mis compañeros con muchas ganas de hacer las cosas bien".