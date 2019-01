Los escolares de Bedmar 'Degustan Jaén'

50 escolares, de 5º y 6º de primaria, del Colegio Virgen de Cuadros de Bedmar, participan, durante esta semana, en los desayunos saludables incluidos en el programa ‘Degusta Jaén’, que promueve la Diputación Provincial de Jaén.

La presentación corría a cargo de la directora del centro, María Dolores Guerrero, el alcalde de Bedmar – Garcíez, Juan Francisco Serrano, y el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno.

La directora, María Dolores Guerrero, explicaba que el programa ‘Degusta Jaén en tu colegio’ se complementa con el que ya vienen desarrollando en colegio, “… Desde la Diputación Provincial de Jaén nos han concedido un programa que se llama ‘Degusta Jaén en tu colegio’. Con esta iniciativa, junto con la Consejería de Educación y nuestro programa ‘Creciendo en Salud’, vamos a fomentar la alimentación saludable, con alimentos típicos de Jaén, alimentos de calidad, para consumir productos cercanos, y para luchar contra la obesidad infantil…”.

Por su parte el alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano, agradecía la colaboración desde la Diputación Provincial de Jaén, destacaba la presencia de productos de la localidad en programa Degusta Jaén, y adelantaba alguna de las actividades que van a desarrollaren el municipio, para promocionar la alimentación saludable y la salud, “… Bedmar tiene productos en el ‘Degusta Jaén’… Este programa no tiene que ser solo degustar, también de conocer los productos que tenemos en nuestra provincia… En unas semanas vamos a desarrollar una serie de actividades, que vamos a terminar con la ‘Feria de la Salud’, desde el Área de Bienestar Social, para que los más niños nos ayudéis, a los más mayores, a decirnos como tenemos que hacer nuestro hábito alimenticio en el día a día…”.

El diputado, Pedro Bruno, hacía extensivo el agradecimiento tanto al Ayuntamiento como al Colegio, a la directora y a los maestros y maestras, prestarse a la colaboración, “…Este programa lo estamos llevando a todos los pueblos de Jaén. Vamos a ofreceros los desayunos con productos de Jaén. Queremos que conozcáis que todo aquello que os gusta, que todo lo que consumimos, hay una empresa en Jaén que lo puede hacer… Aquí en Bedmar hay productos de muchísima calidad, que están dentro de ese proyecto ‘Degusta Jaén’. Esta el espárrago blanco, pero seguro que se van a incorporar muchísimos más, porque desde el ayuntamiento se está favoreciendo, se está potenciando que se cultiven muchos otros productos, tenéis una tierra que es rica. Desde el ayuntamiento están haciendo una importante labor, para que se pongan en valor esas tierras y poder sacar productos de calidad… Se produce en Jaén, y se elabora, cualquier tipo de producto que luego consumimos: Aceite, espárrago blanco, pimientos, pepinos, higos, magdalenas, alcachofas, patatas fritas, quesos, tomates, embutidos, las brevas de Jimena... Esos productos son de mucha más calidad, son muchos más frescos, esas magdalenas que os vais a comer se han elaborado esta mañana, por lo tanto, no son como otras industriales, que vienen de fuera, y se tiran mucho tiempo en los camiones o en el transporte… Estáis consumiendo productos de calidad, productos frescos, productos que están dando empleo en la provincia de Jaén… El viernes tendréis una charla sobre alimentación saludable, porque lo que queremos no es que probéis los alimentos durante esta semana, vais a probar cada día un alimento nuevo, pero no queremos que comáis saludable durante esta semana, queremos que lo hagáis siempre… Son ya 188 empresas que tienen esa marca ‘Degusta Jaén’, de muchísimos pueblos a lo largo de toda Jaén…”.

Degusta Jaén

Degusta Jaén es un proyecto estratégico puesto en marcha por la Diputación Provincial para impulsar al sector agroalimentario de nuestra provincia, poniendo en valor los productos de Jaén y acercándolos al consumidor.

Objetivos

· Promocionar los productos de nuestra provincia.

· Apoyar su comercialización.

· Incrementar su consumo.

. · Consolidar y generar empleo. (20.000 directos e indirectos).

Actuaciones previstas

· Campaña de promoción en medios de comunicación de la provincia.

· Edición de un catálogo de productores.

. · Portal Web “Degusta Jaén”.

· Jornadas promocionales.

· Acciones de formación.

. · Mercados locales.