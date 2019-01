UPL presenta enmiendas por valor de 183 millones a los presupuestos del PSOE para la provincia

Los leonesistas cargan con dureza contra el Gobierno del PSOE al que acusan de seguir marginando a la provincia de la misma manera que lo hacía el PP. Por eso han presentado una batería de 19 enmiendas, que suman 183 millones, y que buscan impulsar proyectos que los propios socialistas reclamaban desde la oposición, pero de los que ahora se han olvidado. Así, destacan el Polígono de Torneros, con 5 millones; los regadíos de Payuelos, con 10; la segunda fase del Parador de San Marcos, con 12; las autovías Ponferrada-Orense y Ponferrada-La Espina o un plan territorializado para las cuencas leonesas con 30 millones. Aún así la mayor petición la reservan para el corredor de FEVE. Piden los 55 millones de inversión que anunció el propio ministro de Fomento y que sin embargo no aparecen en los presupuestos.

UPL no tiene representación en las Cortes y serán sus socios de Compromis los que defiendan las enmiendas. De hecho el senador valenciano Carles Mulet ha estado presentándolas el León. Dice que su partido no busca inmiscuirse en la política leonesa sino tejer una red de pequeñas formaciones que sirvan de alternativa a los partidos tradicionales que no piensan en las necesidades de los territorios