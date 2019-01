"No han puesto ni un ladrillo en el mercado en todo un año"

El secretario general del Partido Popular de Linares, Daniel Moreno, comparecía en rueda de prensa para cargar contra el PSOE por varios temas. Entre ellos, su gestión respecto a asuntos de importancia como el derrumbe del edificio del mercado de Santiago. La reciente visita del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, anunciando nuevas inversiones ha sido el detonante de estas declaraciones. En ellas, Moreno acusa a los socialistas de "no haber puesto ni un ladrillo durante un año".

El popular considera que la responsabilidad en ese suceso es exclusiva del partido socialista: "deberían haber tomado las medidas oportunas para ver si aquello estaba bien o no" porque, según él, ya el PP avisó de las deficiencias en este recinto histórico. Moreno ha dicho que es "patético" que ahora venga a hacerse una fotografía en el mercado después de todo este tiempo de inacción.

Sus críticas también se centran en otros asuntos, como el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado no incluyan "ni un euro para la ITI". Y mientras, lamenta el secretario popular, "ellos fletando autobuses para protestar por la investidura de Juanma Moreno". Con cierta ironía, propone que todas esas personas se animen a "rodear La Moncloa o el Parlamento" porque "han ninguneado a los linarenses" durante años.

De políticas nacionales ha seguido hablando Moreno, censurando a Pedro Sánchez por no haber aparecido en Linares, como prometió después de ser presidente y tras anunciar que impulsaría el Plan Activa Jaén: "se ve que ahora está más ocupado con otros temas de interés político e ideológico".

Hecha en falta una apuesta decidida en materias de reindustrialización o el apoyo para el sector ferroviario, con "un 40% menos de inversión". Del ex presidente Rajoy, dice que dejó preparados "15 millones de euros para el sector del ferrocarril que no se van a ejecutar, así que apaga y vamonos porque de esta forma no vamos a sacar adelante a los linarenses que, lo que necesitan, es empleo", apunta Moreno.

Lanza además una pregunta respecto a estos presupuestos: "¿Dónde está nuestro dinero? ¿En prostíbulos?". Por todo esto, "llama al orden al PSOE", así como a su secretario general, Daniel Campos, al que le pide "coherencia y altura política". En este sentido, el PP asegura que se centrará en su trabajo y no "en los problemas del PSOE". Se refiere a la declaraciones de los socialistas en las que acusan a los populares de mantener como alcalde a Juan Fernández: "quien le puso en la alcaldía fue el PSOE... lo han puesto ustedes", recuerda el popular.