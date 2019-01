Podemos amenaza a Carmena con no sumarse a su plataforma

En Podemos nada es definitivo y está decisión tampoco. “A día de hoy renunciamos a presentarnos a las elecciones, pero no es definitivo”, asegura a la SER un dirigente de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid.

Podemos se echa a un lado y deja sola a Manuel Carmena. No solo renuncian a presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo, también han renunciado a integrarse en la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena. Según estas fuentes, Podemos ha decidido dar este paso después de escuchar a la alcaldesa de Madrid decir que no cuenta con Julio Rodríguez. “Es muy majo" y "muy agradable" pero “no cuento con él” entre otras cosas por su "excesiva vinculación" a la formación morada, aseguró esta mañana en Onda Cero.

Con esas palabras “Carmena ha echado a Podemos de su plataforma”, zanja a la SER un miembro de la dirección de Podemos. Desde el entorno más próximo a Julio Rodríguez no quieren responder a Manuela Carmena, pero tampoco quieren aclarar si han decidido ya integrarse o no en el equipo de Manuela Carmena. Es decir, la dirección de Podemos en la ciudad de Madrid no responde si Podemos renuncia a integrarse en Mas Madrid, como sí han zanjado desde la dirección regional de Ramón Espinar.

El Secretario General de Podemos Madrid sigue sin desvelar cómo y cuándo anunciarán la candidatura alternativa que presentarán a la Comunidad de Madrid tras la marcha de Errejón.

Públicamente, nadie quiere echar más gasolina al fuego. “No es el momento de hablar de lo que pasa entre bambalinas. Hagamos lo que hagamos lo decidirá la gente, como siempre”, apuntó este sábado Ramón Espinar. Lo cierto es que hace ya tiempo que la dirección de Podemos en Madrid no tiene el control de esta crisis, pese a que Pablo Echenique aseguró hace días que “serán los compañeros de Madrid los que tengan que decidir qué hacen”. Ínternamente, de puertas adentro, todos asumen que esa decisión no pasa por las manos de Espinar. De hecho, desde hace días el Secretario General de Podemos Madrid aguarda las órdenes que recibirá de su líder, Pablo Iglesias, para resolver una crisis que ha dejado un profundo cisma en Podemos.