Más de 7.000 espectadores vieron caer a ElPozo ante el Barça tras 24 penaltis

ElPozo perdió en la tanda de penaltis y fue eliminado por el FC Barcelona, pero ganó otras cosas, crédito y aficionados. Es incuestionable que el presupuesto del club catalán es muy superior al del murciano, pero también lo es que en la pista esa diferencia quedó diluida por la intensidad y el esfuerzo de los hombres que dirige Diego Giustozzi. ElPozo tuvo ocasiones de sobra para no llegar a los penaltis y hacerse con el pase a la final four, pero el ciezano Juanjo estuvo colosal bajo los del Barça. Tristeza y pena por el resultado sintieron los protagonistas locales (después de lanzar 24 penaltis), orgullo y satisfacción por ver que más de 7.000 seguidores estuvieron en la grada. Hay afición para ElPozo a raudales, solo queda ofrecer más espectáculos como el de la noche del miércoles y así, recuperarlos.

La primera ocasión fue del ala brasileño Xuxa seguido de un paradón de Fede al disparo de Ferrao. ElPozo comenzaba con su asedio con fuertes disparos de Miguelín que se fue alto por poco, al igual que el de Matteus. En el 5', Matteus puso en aprietos a Juanjo que despejó con el pie izquierdo. Le siguió Miguelín, Fernando y otra vez el capitán. El dominio fue murciano pero sin finalizar. Fede por su parte también fue un muro para los azulgranas. Hasta que en el 12' Ferrao inauguró el marcador. Los de Giustozzi no bajaron los brazos y se volcaban al ataque. Matteus se puso el mono de trabajo y en el 15' de partido pudo empatar Xuxa. Su saque de banda entró en portería, pero los árbitros lo anularon al interpretar que no había dado antes en nadie, aunque todo indicaba que sí en Drasler. Y en la siguiente jugada el Barça no perdonó y Lozano puso el segundo tanto.

La intensidad del choque iba subiendo en los últimos minutos de esta parte. Por parte de ElPozo Andresito dio un aviso al palo, y Fede contestó con una espectacular intervención en el minuto posterior. Otra vez Xuxa y Fernando, estuvieron a punto de anotar para su equipo, cuando el Barça vio la sexta falta y doble penalti para ElPozo. Andresito fue el encargado y no falló. Con el resultado 1-2 ambas escuadras llegaron al descanso.

Nada más arrancar la segunda parte, en apenas 25 segundos, Xuxa puso el empate en el marcador (2-2). Le siguió Pito y Darío con buenas ocasiones. Así como la que tuvo Andresito pero no llegó a conectar con Álex para rematar. Además del fuerte disparo de Fernando que despejó Juanjo, y la de Miguelín que se fue fuera por poco. Acoso de ElPozo sin premio con empate en el electrónico. Pasado ya el meridiano de esta parte, los pupilos de Giustozzi eran un vendaval. Andresito, Pito, doble ocasión de Xuxa y consecutiva... Hasta que al minuto del final, el Barça apostó por el portero jugador, pero la defensa murciana forzó la prórroga.

Dos partes de tres minutos en las que las ocasiones fueron murcianas, pero se encontraron una y otra vez con Juanjo bajo palos. El marcador no se movió, así que todos a la tanda de penaltis.

Cada equipo anotó los tres disparos. ElPozo con Álex Miguelín y Matteus. Y el Barça con Dyego, Lozano y Ferrao. Tras estos ya sería ganador el equipo que no fallase. El primero fue parado por ambos porteros en ambos casos, Fede paró el de Aicardo, y Juanjo el de Xuxa. Fede paró el siguiente de Adolfo y Juanjo el de Andresito. Marcenio marcó al igual que Pito (4-4). Gol de Boyis igual que Fernando. Penaltis 5-5. Gol de Joselito con respuesta de Fer Drasler. Penaltis 6-6. La grada nerviosa y en pie vitoreaba a su equipo. Leo Santana no falló como Felipe Valerio que marcó su primer tanto con su nuevo equipo. Penaltis 7-7. Arthur para los azulgranas y Darío para los murcianos subían la apuesta a 8-8. Hasta los porteros tiraron. Primero Didac y después Fabio para poner el 9-9 en el recuento de lanzamientos. Juanjo también tiró y anotó el 10º para su equipo, mientras que el de Fede fue despejado por el meta de Cieza. El Barça consiguió la clasificación, pero muy orgullosos de la lucha de ElPozo Murcia FS durante toda la eliminatoria.