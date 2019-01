El Ayuntamiento de Aguilar concede más de 12.500 euros en ayudas para libros y material escolar

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), a través de la concejalía de bienestar social, ya tiene resultas las 133 solicitudes de la subvención anual que el consistorio convoca para ayudar a las fmailias con alumnos en el primer y segundo ciclo de educación infantil para la compra de libros, material escolar y comedor. Se trata, de una línea de subvenciones municipales, que dan apoyo económico a familias aguilarenses que las diferentes ayudas del Estado y de la Comunidad Autónoma, no cubren.

Por ello, el equipo de gobierno, creó esta línea de subvenciones municipales para las familias aguilarenses en el año 2012, beneficiando a más de 400 escolares con un importe de 105.000 euros desde su comienzo. También, esta línea ha experimentado una serie de modificaciones encaminadas a su mejora, como por ejemplo, las llevadas a cabo en el año 2016 en las que se introdujeron, entre otras:

1. Lenguaje no sexista en la redacción de las bases.

2. Limite en la subvención por material escolar de 40€ para sufragar gastos de carácter ordinario y necesario.

3. Publicación de las bases en el portal de transparencia municipal.

4. Introducimos un índice de documentación a facilitar por los padres y madres mejorando la fase de presentación de solicitudes.

5. Incorporación de ayuda máxima a familias con mellizos, gemelos o partos múltiples, como ya estaban las familias numerosas y discapacitados.

6. Introdujimos la valoración por comisión de posibles circunstancias excepcionales para otorgar el límite máximo.

7. Ayudas para servicio de comedor escolar.

Una vez aprobadas las nuevas bases para el curso escolar 2018/2019, se ha procedido a publicar la convocatoria y de la misma, tras estudias las 133 solicitudes, concluimos que 116 familias percibirán una dotación económica en función de la solicitud presentada conforme a la convocatoria. De las solicitudes presentadas, 12 de ellas no se han concedido porque uno de los padres no figura como empadronado en Aguilar. Por ello, hemos enviado una carta a los padres y animamos a todos los vecinos no empadronados a que lo hagan para beneficiarse de las ayudas sociales y beneficios fiscales que el ayuntamiento ofrece.