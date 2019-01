El Parlamento de Navarra aprueba el dictamen de la reforma del mapa local

La Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes el dictamen en relación con el proyecto de ley foral de Reforma de la Administración Local de Navarra, un texto que plantea la reorganización territorial de la Comunidad a partir de la creación de 12 comarcas llamadas a integrar las actuales mancomunidades sectoriales, las agrupaciones de servicios administrativos y otras entidades supramunicipales.

El proyecto de ley foral impulsado por el Gobierno tiene por objeto el establecimiento de una nueva planta local que regule la "excesiva proliferación de entidades supranacionales", para lo cual se instaura un nuevo modelo de financiación acompañado de mayor claridad en la distribución de competencias. La ley tendrá que pasar ahora al pleno del Parlamento para su votación definitiva.

En el transcurso del debate efectuado en comisión se han discutido 89 enmiendas, 44 de ellas in voce, de las que han prosperado 46, 38 suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, dos de Podemos-Orain Bai, y una última de EH Bildu e I-E.

Las enmiendas defendidas por UPN cuestionaban la viabilidad de las comarcas por abocar a la "desaparición de ayuntamientos y concejos" y por configurarse como unos "macro ayuntamientos con presencia del Gobierno de Navarra en sus órganos de decisión", algo a su juicio "incongruente".

Las enmiendas del PSN incidían en el "desequilibrio territorial" derivado de la creación de doce comarcas sujetas a la voluntad de los municipios que, "voluntariamente o no", las compongan. "Incertidumbre financiera, falta de claridad en la distribución de competencias y consenso insuficiente", son algunas otras de las lagunas que observan los socialistas en el seno de una "ley política, que dista mucho de ser una reforma administrativa". El PSN no ha participado en la votación de las 44 enmiendas in voce debido a la "ausencia de tiempo suficiente para analizarlas con el debido rigor".

Los requerimientos del PPN no se han concretado en la presentación de enmiendas al considerar que se trata de una Ley "chapucera, torticera y sectaria que no admite corrección". "Habíamos preparado 57 enmiendas, pero finalmente hemos optado por no registrarlas", ha señalado el PPN.

La reforma del mapa local pretende la implantación de un marco sobre el que apuntalar los cambios que se irán acometiendo en las entidades locales de Navarra una vez modificadas las principales leyes reguladoras de la Administración Local. A partir de ahí, se abrirá un período de cambios normativos que irán concretando de forma definitiva la nueva estructura territorial.

Así, en aras a promover una concepción actualizada de la Administración Local de Navarra, se propugna una organización supramunicipal a través de la comarca, figura encargada de ejercer las funciones que venían realizando las mancomunidades sectoriales y otras entidades análogas creadas en los últimos años.

Las comarcas pasan a ser, junto a las Mancomunidades de Planificación General, las nuevas entidades locales. Se suprimen los distritos administrativos, el consorcio y las agrupaciones de servicios administrativos, cuyo ámbito territorial podrá ser tomado como referencia para la prestación de dichos servicios por la comarca que corresponda.

Se propugna una distribución territorial que, tomando como punto de partida las subzonas propuestas en su día por la Estrategia Territorial de Navarra, divide Navarra en 12 Comarcas. No obstante, para su configuración definitiva se tendrá en cuenta la voluntad de los ayuntamientos, que podrán presentar propuestas y alternativas. El objetivo final es que, finalizado el proceso de creación de Comarcas, que deberá hacerse mediante Ley Foral, una por Comarca, todos los municipios se hallen integrados en alguna de ellas.

Las entidades locales dispondrán de un plazo de doce meses para iniciar el proceso de creación de una Comarca, antes de que, caso de no ser ejercitada por los ayuntamientos conferidos, el Gobierno esté en disposición de tomar la iniciativa.

Si se opusieran expresamente las dos quintas partes de los municipios propuestos, siempre que estos representen al menos la mitad del censo electoral del territorio en cuestión, el Gobierno de Navarra no podrá pronunciarse sobre la constitución de la Comarca, procediéndose al archivo del procedimiento.

El rechazo a la constitución de la comarca implicará la imposibilidad de iniciar un nuevo proceso de creación de la misma, hasta la conformación de las corporaciones municipales surgidas de las siguientes elecciones municipales.

En lo tocante a la regulación de competencias y servicios de las comarcas, se establecen como propias las referidas a servicios sociales a escala supramunicipal; redes de abastecimiento de agua en alta a escala supramunicipal; tratamiento de residuos a escala supramunicipal; ordenación del territorio y urbanismo (sin perjuicio de las reservadas tanto a los municipios, por la legislación básica, como a la Administración Foral); y servicios administrativos de Secretaría e Intervención en Concejos, cuando no haya régimen de gestión competencial compartida, y en Ayuntamientos de menos de 1.500 o 3.000 habitantes, respectivamente.

Además de competencias propias, la comarca asumirá los servicios de abastecimiento de agua potable en baja, evacuación y tratamiento de aguas residuales y recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos, siempre y cuando los municipios titulares de la competencia no revoquen la delegación conferida a la Mancomunidad respectiva.

A su vez, las comarcas podrán ejercer aquellas competencias que les atribuya como propias la legislación sectorial en el ámbito competencial de la Administración de la Comunidad Foral, así como funciones de apoyo y asistencia a los municipios y concejos de su ámbito territorial, especialmente a los de menor capacidad. Además, podrán prestar otros servicios a las entidades locales de su ámbito que así lo soliciten, mediante delegación o encomienda de realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios.