Miguel Sanz: "En Caja Navarra no ha habido corrupción alguna"

El ex presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, responde hoy a las preguntas de los portavoces parlamentarios en la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra. Sanz, que ha respondido a las primeras preguntas en el turno de su compañero de partido Luis Zarraluqui, ha manifestado en esas primeras intervenciones los planteamientos sobre los que después giraban el resto de respuestas: En Caja Navarra "no ha habido corrupción", proclamó, lo mismo que tampoco hubo casos de corrupción en Navarra durante su mandato. Ha defendido su "honradez y transparencia" y que ni él, ni su familia ni su partido, UPN, se han lucrado por el quehacer político. Para Sanz, el interés reiterado de "querer saber" como "si huibiese algo oculto" responde a los planteamientos de la izquierda radical abertzale para descabalgar a UPN del Gobierno Foral y romper la colaboración con los partidos constitucionalistas, en referencia al PSN.

"Desde la honradez y la transparencia que siempre han guiado mis actuaciones diré que se abrió un debate claramente interesado desde el punto de visto político sobre la desaparición de la CAN, pero la CAN se ha transformado del mismo modo que toda la cajas de ahorro en España", ha afirmado.

Ha cuestionado que se aprovechara por algunos el estado emocional provocado por la crisis y los casos de corrupción en otros lugares para ligar a Navarra "en estos escándalos", algo "absolutamente falso porque ni en Navarra ni en Caja Navarra ha habido caso de corrupción alguno".

Sanz ha subrayado así, tras poner en valor el desarrollo y el progreso de Navarra con los gobiernos de UPN y PSN y la colaboración entre ambos partidos, que ha sido por ley por lo que la entidad se ha transformado como el resto de cajas en una fundación sin que haya costado "ni un euro publico".

"Pero no es verdad que Navarra haya perdido capacidad para financiar", ha dicho, y ha precisado que con la integración en CaixaBank se ha añadido capacidad de internacionalizar a empresas navarras y de aportar recursos al ser éste el primer banco de país.

El expresidente se ha referido también a la "despolitización" de la CAN para "profesionalizar" sus órganos, constituir una corporación industrial que aportara recursos tras "el estrechamiento de márgenes en el conjunto del sistema" y dejar las cesiones de la obra social en manos de los clientes, "una capacidad -ha aseverado- de la que me desprendí".

Una profesionalización que la entonces ministra Elena Salgado puso como ejemplo, según ha recordado, para añadir que "jamás hizo nada en beneficio propio o de familiares" y "nadie" podrá decir que ejerció alguna "presión" para orientar decisiones.

A partir de dejar la dirección de CAN ya no le correspondieron por tanto decisiones como Banca Cívica, la salida a bolsa o la integración en CaixaBank, pero ha considerado que en este proceso "nada de lo que yo he conocido está unido a una gestión negligente, una administración desleal ni nada al margen de la ley".

Ha aludido así a auditores, informes del Banco de España y archivos de denuncias en los tribunales para achacar el ruido en este asunto "al engaño y la manipulación" para "llegar al oasis del poder sin importar talar los árboles que fuese, incluida la honradez de las personas", y ha indicado que no sabe si EH Bildu y Kontuz son lo mismo "pero se parecen bastante".

Y para contrarrestar reproches, que a su juicio no se hubieran oído con una integración en Kutxabank, ha puesto como ejemplo a los 4.000 navarros que duplicaron el valor de sus preferentes, los 20.000 que obtuvieron rentabilidades similares a las de los accionistas de los grandes bancos y una obra social que está a la cabeza en euros por habitante.