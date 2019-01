Nuevo operativo contra el furtivismo en Lourizán

Agentes del Servicio de Guardacostas requisaron cerca de 240 kilos de mezcla de almeja babosa y xapónica, una canoa, una embarcación neumática y una tabla de surf en el marco de un operativo realizado en la madrugada de ayer en Lourizán.

La mercancía requisada pertenecía a unas 8 personas que estaban mariscando de manera ilegal y que huyeron.

En este control, los agentes también incautaron herramientas que encontraron escondidas en la escollera del río Lérez.

La Consellería do Mar recuerda a la ciudadanía que el consumo de marisco extraído y comercializado de manera ilegal puede suponer un riesgo para la salud al no haber pasado ningún tipo de control que lo avale. Por eso pide al consumidor que no compre producto fuera de las vías legales de comercialización.