El Rulli más sincero de Zubieta

Gero Rulli ha abierto hoy su corazón en Zubieta, para expresar abiertamente sus sentimientos tras superar el peor momento desde que fichara por la Real Sociedad. Ha pasado justo una vuelta desde que se fuera al banquillo tras su mal partido contra el Rayo Vallecano que provocó el ‘run run’ de Anoeta.

-Empate en Vallecas. “La verdad que más allá de si podíamos haber ganado o no, hay que valorar la forma del punto conseguido, quizá en otro momento ni hubiésemos remontado e intentado hacer lo que hicimos en la segunda parte. Contento por la reacción del equipo contra un equipo que venía en una buena dinámica. Dimos una demostración de carácter”.

-Situación complicada superada. “En mi cabeza no pasaba otra opción que darle la vuelta al situación y es el camino que me propuse andar en es momento y y por el que transitó ahora, me lo debía a mí mismo y en ese sentido estoy muy contento. Cumplí lo que dije tras el partido contra el Rayo y me deja en paz y más sereno”.

-Victoria personal. “Sin duda. Yo lo tomo así. El 2018 fue un año lleno de aprendizaje, primero fue la lesión, luego el tema del mundial, que se tuerza la cosa en Anoeta contra el Rayo, muchas cosas que gracias a Dios las olvidé cuando me casé en argentina. Arranque un 2019 diferente con otra mentalidad con ganas de querer ser más y estoy en el camino”.

-Ayuda incluso psicológica. “Fue todo. Desde entrenar con Llopis que es cuando más tiempo pasas con los entrenadores. Después trabajo con Imanol Ibarrondo (psicólogo) fuera de la cancha. Y después está en la forma de encarar los problemas. Pase por momentos de auténtica frustración y otros de felicidad, un sube y baja de emociones, y ahora pude encontrar la tranquilidad conmigo mismo y estoy en paz sabiendo que encaré las cosas de buena manera, sin llevarme a nadie por delante”.

-Miedo a Anoeta. “No llegué a ese punto. Era más que nada que no estaba cómodo conmigo mismo y no estaba conforme con lo que demostraba para la gente, es cuando uno equivoca el camino, y eso era lo que me pasaba a mí. Pensaba muchas cosas y no centraba mi energía en lo que tenía que hacer, que era parar las pelotas. Hacía tiempo que no disfrutaba en una cancha y lo he vuelto a conseguir”.

-Más maduro tras superar este problema. “Sin duda. Soy mejor portero ahora. En la Real durante cuatro años y medio fui titular siempre, los partidos que faltaba era por sanción, y me llegó ser suplente con 26 años, pero toda carrera de un jugador debe pasar por estas cosas y ahora me siento mucho mejor Gero que en este tiempo, incluso cuando llegué. Me siento más maduro y más preparado”.

-Contento con la afición de la Real. “Siempre sentí su apoyo, porque ese día contra el Rayo no lo olvidare nunca, porque también había gente que me aplaudía y me daba ánimos. Siempre sentí el apoyo de la afición y nunca lo dejé de sentir. La gente se dio cuenta de que quiero a este club y de verdad que quiero revertir esa situación, es lo único que anhelo, porque quiero que la gente vea el Rulli que quieren”.

-No piensa en salir si llega Remiro. “Para nada. Cuando llego Moyá también éramos tres porteros y no se me paso por la cabeza irme. Remiro hizo una gran temporada en el Huesca y ahora tiene una situación diferente en el Athletic. Y si viene y es bueno para la Real, bienvenido será y lo trataré como uno más. Pero que sepa que habrá competencia dura”.

-No tuvo dudas de seguir. “Lo miró desde el lado profesional, pero los que más sufren son los de la familia. Me acuerdo del día de Rayo al salir del Anoeta mi mujer Rocio no me habló hasta llegar a casa y al llegar se puso a llorar toda la noche. Entonces me di cuenta de que por ellos tenía que cambiarlo. Y te piensas si vale la pena seguir aquí o no, pero le dije que estuviera tranquila, porque sabía que eso iba a cambiar”.

-Ser portero en la Real. “No es difícil. Cuando llegué aquí se me catalogó que venía a reemplazar a Bravo, y hasta el momento pocos me hablaron de él. El máximo referente en la Real es Arconada pero pocos te compraran con él. Siempre he sentido el cariño de la gente. Pero me gustaría quedar en la historia de la Real”

-Lio con el VAR por su jugada con Vinicius. “No me sorprende porque en algún momento iba a suceder. Al principio no estaba a favor del VAR pero a medida que pasa el tiempo se ve que es bueno porque se deciden partidos que antes se perdían de forma injusta. Todo comenzó porque se jugó contra el Madrid pero siempre diré que toqué balón y no hubo penalti”.

-Perdón a Moyá. “Le pedí perdón porque si me había visto enojado, era porque no estaba contento conmigo, nada con él. Y desde entonces pudimos hablar mucho más de nuestra experiencias. Y ahora competimos de forma sana por el puesto porque somos muy buenos amigos”.

-Visita del Huesca. “Para hacer bueno el punto de Vallecas tenemos que ganar en Anoeta. Queremos dar continuidad al 2019 sin perder con la llegada del nuevo técnico. Es momento para darle continuidad y llegar de buena manera al derbi para estar en los puestos que queremos y no dejar escapar el tren”.