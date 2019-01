Sin fichajes en el mercado de invierno

La Real Sociedad no tiene intención de realizar ningún fichaje en este mercado de invierno. Y su técnico, Imanol Alguacil, tampoco piensa en hacer ninguna petición de refuerzo para este mes de enero. El entrenador oriotarra señaló cuando se hizo cargo del primer equipo realista, a finales de diciembre del 2018, que no perdía ni un segundo en sentarse a hablar de fichaje con la dirección de fútbol. “La clave es recuperar a esos jugadores que son claves para nosotros y que por una u otra razón no han podido ofrecer su nivel habitual”, dijo. Pasado un tiempo, y tras cinco partidos (tres de liga y dos de copa), siguen pensando lo mismo.

La realidad es que los hechos, en los apenas 28 días que lleva al cargo del primer equipo, le han dado la razón a Imanol Alguacil. Porque en este escaso tiempo ha logrado reactivar a jugadores que llevaban una temporada bastante pobre, como es el caso de Willian José, Gero Rulli, Mikel Merino, Hector Moreno y Adnan Januzaj. Y todavía tiene trabajo por delante para que sigan mejorando, y para que se sumen a esa mejoría otros futbolistas importantes como el Capitan Asier Illarramendi, Sandro Ramírez, Juanmi Jiménez y hasta Theo Hernández, con el que trabaja intensamente para hacer productiva su cesión por parte Del Real Madrid. A ellos debe unir la vuelta de Raúl Navas, la definitiva recuperación de Luca Sangalli y David Zurutuza, y el regreso de David Concha, lesionado desde que regresara de su cesión al Barcelona la temporada pasada y al que se le puede dar la ficha que a día de hoy no tiene en el primer equipo por las dudas de la lesión que sufría. Imanol considera que logrando el mejor nivel de estos jugadores, además de mantener y mejorar al resto de la plantilla, es como la Real conseguir subir en la clasificación. Cree que los fichajes para este mercado de invierno están más dentro que fuera.

El club ha escuchado al entrenador oriotarra, que está en contacto directo con Roberto Olabe, para ver si se puede mejorar lo que hay en la actual plantilla a lo largo de este mes de enero. Y la conclusión a la que han llegado es que la clave está en recuperar el nivel de los jugadores más importantes de esta plantilla realista, algo en lo que confía Alguacil y en lo que está centrado, como se está demostrando. “No pierdo un segundo en otra cosa, solo se que si conseguimos que nuestros jugadores claves den su mejor nivel podremos mejorar”, repetía el técnico de Orio tras el partido contra el Betis de Copa. La idea, por tanto, es ir hasta el final de liga con esta plantilla, sin retoques. Salvo que media alguna lesión de gravedad.