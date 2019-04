Quique Setién: "Imagina jugar la final en el Benito Villamarín"

Convocatoria de Quique Setién para jugar con el Espanyol el encuentro de ida de los cuartos final marcada por varias bajas relevantes. A la ausencia de Lo Celso por sanción, se han unido Joaquín y Javi García con gripe. Además, ni Junior ni Francis se han recuperado para este partido. "Junior tuvo una rotura que no cicatriza. Hay riesgo de recaída. Es algo que ya teníamos previsto. Unas cuatro-seis semanas de baja y vamos por la quinta. No me arriesgo a perder un jugador dos meses" ha señalado el técnico cántabro a pocas horas del partido.

A pesar de este contratiempo, Setién confía en el partido de vuelta de la semana que viene para solventar cualquier problema que pudiera darse mañana. "Lo que pase mañana se puede resolver en el segundo. Marcar sería importante para nosotros. Trataremos de pasar, aunque mañana no quedará el pase resuelto".

A pocas fechas de conocer la sede de la final de esta edición de la Copa del Rey y con la candidatura del Villamarín tomando fuerza, el técnico bético no oculta su ilusión por poder estar en ella. "Imagina jugar la final en casa. Ya llegar a la final es una satisfacción. Estaría muy bien. Hay mucha ilusión y cada vez los compromisos son más serios" declaró Setién que ha incluido en la lista a Sanabria a pocas horas de que abandone el club con destino al fútbol italiano siendo hasta el momento el delantero más utilizado por él estas últimas semanas. "Mientras Sanabria esté conmigo, pondré a los que más me pueden ayudar para este partido. Trabajo con lo que tengo, no tengo muchos jugadores y trabajo con ellos. No está claro que se marche o no. Sanabria ha metido algún gol, pero esperábamos más" ha comentado para después abrir la puerta a Kalinic que suena como posible sustituto del paraguayo. "Me gustan todos los buenos futbolistas. Kalinic lo es. Si estuviera con nosotros lo haría bien" declaró.

Con respecto a la llegada de más jugadores Quique Setién ha hecho referencia a las circunstancias económicas y las personales de algunos jugadores. "No hay un saco para fichar a los que quieres que vengan, pero me amoldo. Hay jugadores que pueden salir, pero se quieren quedar aquí. No es fácil tomar decisiones cuando no hay dinero para tomar las decisiones que quisieras tomar" concluyó