Farruquito inicia una gira por Estados Unidos y Canadá

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya Farruquito comenzará a final de mes una gira de invierno por la costa este de Estados Unidos y Canadá que le llevará a actuar en 20 ciudades de ambos países. La gira arrancará el próximo jueves 31 de enero en el Kravis Center de West Palm Beach (Florida) y finalizará, treinta y ocho días después, en el Place des Arts de Montreal (Canadá). El espectáculo, titulado 'Farruquito', ha sido concebido y coreografiado por el propio bailaor, autor también de la música y la letra.

'Farruquito' es un espectáculo concebido para mostrar lo más personal del bailaor y coreógrafo sevillano, mezclando lo más tradicional del flamenco con propuestas más actuales. El bailaor ha querido dar una presencia destacada al baile femenino para mostrar así la esencia gitana que se manifiesta en momentos familiares y festivos, a los que el público no puede acceder.

La improvisación será protagonista en 'Farruquito' como origen del flamenco aunque enriquecida y potenciada con el montaje coreográfico, buscando “el equilibrio entre las diferentes épocas del flamenco que he vivido en primera persona”, señala el bailaor.

Según Farruquito, en este nuevo espectáculo “cuento todas mis inquietudes como bailaor y también como músico” ya que es “una obra original en letra, música y coreografía, creadas por mí todas ellas”.

Destaca asimismo el elenco de artistas que acompañarán a Farruquito en esta gira, que, en palabras del creador, “son también protagonistas del espectáculo, que es un maravilloso diálogo entre música, cante y baile”. Los integrantes de la compañía son: Gema Moneo, bailaora; Mari Vizárraga y María Mezcle, cantaoras; Chanito, cantaor; Yerai Cortés, guitarrista; Juan Parrilla, flautista; Lolo, percusionista; Polito, percusión, baile y palmas; Barullo, baile y palmas; y Melchor Borja Santiago, piano y bajo.

20 ciudades, 2 países

La gira de invierno por Estados Unidos y Canadá durará 38 días, comenzando el 31 de enero y finalizando el próximo 9 de marzo de 2019. En total, Farruquito se anunciará en 20 ciudades de ambos países, estando prevista una nueva gira en el otoño de 2019 que recorrerá varias ciudades de la costa oeste de ambos países.

A continuación se detalla la gira de invierno completa:

31 de enero de 2019. Kravis Center - West Palm Beach.

1 de febrero de 2019. Broward College - Davie.

2 de febrero de 2019. South Miami Dade Cultural Arts Center – Cutler BaY.

5 de febrero de 2019. The Sharon L. Morse Hall in The Villages – Lady Lake.

9 de febrero de 2019. Opening Night Performances FSU - Tallahassee.

13 de febrero de 2019. Straz Center – Tampa.

15 de febrero de 2019. UGA – Athens.

16 de febrero de 2019.Rialto Center for the Arts – Atlanta.

17 de febrero de 2019. Newberry Opera House – Newberry.

19 de febrero de 2019. Duke Performances – Durham.

21 de febrero de 2019. Strathmore – North Bethesda.

22 de febrero de 2019. Town Hall – New York.

23 de febrero de 2019.McCarter Theatre – Princeton.

24 de febrero de 2019. Bergen PAC – Englewood.

28 de febrero de 2019. Bucknell University – Lewisberg.

1 de marzo de 2019. Quick Center for the Arts – Fairfield.

2 de marzo de 2019.CrashArts – Boston.

4 de marzo de 2019.National Arts Center – Ottawa (Canada).

7 de marzo de 2019. Toronto Royal Conservatory of Music – Toronto (Canada).

8 de marzo de 2019.Toronto Royal Conservatory of Music – Toronto (Canada).

9 de marzo de 2019.Place des Arts – Montreal (Canadá).