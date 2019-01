Burundanga: ¿Sensacionalismo o realidad?

La escopolamina, popularmente conocida como burundanga, es un alcaloide que se encuentra en las plantas como el beleño , la burladora o borrachero, la mandrágora, la escopolia y otras plantas similares de la familia de las Solanáceas. A partir de esta sustancia se elabora un preparado narcótico que empezó a utilizarse en Colombia, de donde procede el nombre de burundanga.

Actúa como depresor de las terminaciones nerviosas y del cerebro, y puede llegar a anular la voluntad de las personas que la consumen, y que, pasados sus efectos, apenas recuerdan nada de lo sucedido. Ello, junto a la dificultad para hallar rastros de esta sustancia en las analíticas, propicia su utilización con fines delictivos, desde robos a abusos sexuales.

Mucho se ha hablado de la utilización de la burundanga en recientes casos de agresiones sexuales, sin embargo no se ha podido probar su utilización. El hecho de que otras sustancias, como el alcohol, especialmente si se mezcla con fármacos como las benzodiacepinas, tenga efectos similares, sugiere que no necesariamente este tipo de delitos en los que la víctima no recuerda nada sean causados por la burundanga.

¿Es justificada esta alarma social a causa del uso delictivo de la burundanga? ¿Se han dado casos de abusos sexuales anulando la voluntad de la víctima con esta droga? ¿Alguno de ellos en Valencia? ¿Es recomendable adoptar algunas medidas de prevención para no ingerir involuntariamente la burundanga?

