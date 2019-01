De taronges i polítics

El primer fou González Lizondo. Dugué taronges al Congrés per tal de queixar-se del tracte que rebia la citricultura valenciana. Després hem vist taronges en les mans de molts polítics dretes i d'esquerres. L'últim en traure la taronja de la txistera ha sigut altre González, González Pons. L'eurodiputat popular anuncià que el seu grup demanarà la clàusula de salvaguarda per als cítrics per les importacions massives de cítrics a Europa provinents de països tercers, països de fora de la Unió Europea. Però oblidà, el popular, que els acords que permeten l'entrada ací de cítrics de fora amb condicions millors que per als produïts ací fou gràcies al seu grup que tancà eixos acords d'esquena al sector. Li ho recordà l'eurodiputada socialista Rodríguez Piñero. Aprofitar la falta de memòria és molt de polítics... Però no tots tenim poca memòria, afortunadament.