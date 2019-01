Los taxistas vallisoletanos aún no perciben problemas pero ven con inquietud el conflicto de Madrid y Barcelona

No hay problemas en Valladolid, pero esto no significa que los profesionales del taxi no vean con preocupación e inquietud lo que está sucediendo en Madrid y Barcelona. Aunque en la ciudad no se han detectado aún los problemas de competencia de estas dos ciudades, los taxistas vallisoletanos se solidarizan, al tiempo que demandan una solución global para poner fin al conflicto y prevenir problemas en el futuro en ciudades como Valladolid.

"Aquí no hay problemas con los VTC, pero nos solidarizamos con nuestros compañeros", afirma en los micrófonos de la SER Roberto, que tras 22 años al volante vislumbra un horizonte incierto si no se regula con carácter general el uso de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

"Para ganar poco más de mil euros le las ves y te las deseas", añade Saturnino, un veterano del taxi (36 años como profesional).

Ni Cabify ni Uber están asentadas en Valladolid, aunque sí hay licencias concedidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

En la actualidad circulan por Valladolid 466 taxis y los 8 vehículos que pertenecen a los municipios del área metropolitana.