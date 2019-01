La cuñada de Carmela Silva defiende que consiguió el trabajo en una concesionaria de Vigo "entregando el currículum"

La testigo Vanesa Falque, cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha declarado este miércoles en el juicio por su supuesto 'enchufe' en la concesionaria municipal de Vigo, Imesapi. En su defensa ha asegurado ante el tribunal que consiguió ese trabajo "entregando el currículum" en la propia empresa.

La forma en que la testigo respondió a las primeras preguntas, realizadas por la Fiscal, motivó la advertencia por parte del juez de que podría ser procesada por obstrucción a la justicia, dadas las evasivas con las que realizó su declaración.

Así, Vanesa Falque respondió en reiteradas ocasiones que no recordaba o que no tenía "ni idea" de cuál había sido su trabajo en Imesapi, de cómo accedió a ese empleo, o de quién le daba las instrucciones para llevar a cabo su desempeño.

Ante su actitud, el presidente del tribunal llegó a preguntarle si recordaba haber trabajado alguna vez en algún sitio, o si recordaba a qué colegio iba su hija. "No puede decir que no se acuerda de nada, porque eso podría ser una negativa a declarar, y no se le puede permitir. Algo tendrá que declarar, porque su postura no resulta sostenible", la reconvino el magistrado, quien añadió: "acogerse de forma cómoda al 'no me acuerdo' también es faltar a la verdad".

Tras esta advertencia, Vanesa Falque ha acabado admitiendo que trabajó, contratada por la concesionaria, para hacer sustituciones en los centros cívicos y para hacer encuestas en el Ayuntamiento olívico, y ha aseverado que consiguió ese trabajo "entregando el currículum" en la propia empresa.

Esta testigo, que estaba citada para este martes y no se presentó, ha comparecido finalmente este miércoles, después de que el juez ordenase a la Policía su localización y conducción a los juzgados. De hecho, llegó acompañada por un familiar y entró en la sala de vistas escoltada por dos agentes.