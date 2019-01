Demirovic: "El fútbol del Almería es perfecto para mí"

Ermedin Demirovic (Sarajevo, Bosnia y Herzegovina), ha llegado al Almería con la intención de ser un hombre importante en el esquema de Fran Fernández, Con 1,85 metros de estatura, 80 kilos y solo 20 años, vive su segunda etapa en España. El delantero pertenece al Deportivo Alavés, que lo ha cedido al Almería sin opción de compra, y es que el conjunto vitoriano ha depositado muchas esperanzas en este jugador. Este miércoles fue presentado por el director deportivo, Miguel Ángel Corona, y su agente Emili Pons, que le echó una mano a la hora de dirigirse a los medios porque tiene que practicar de nuevo el castellano. Demirovic reconoció que su intención era regresar a España y el Almería apostó fuerte: “Estoy en un gran club. El fútbol español se adapta muy bien a mis características. Quería volver y el Almería preguntó desde el primer momento. Soy feliz aquí”.

Su nueva casa

Ya ha palpado lo que se siente en el vestuario rojiblanco y advirtió de que no se habla más allá del partido ante Osasuna. El Almería continúa en la línea de la humildad y Demirovic no quiere desviarse del camino de sus compañeros: “Hay buena sintonía con los compañeros y pensamos solo en Osasuna, nada más. Los goles no son lo más importante para mí, sino las victorias del Almería”. Este sábado será convocado por Fran Fernández, y es que el bosnio está dispuesto a triunfar con su nueva camiseta: “Me encuentro perfectamente para jugar. Mi posición es delantero centro, aunque puedo actuar en otras demarcaciones. Me gusta hacer jugar fácil al equipo y buscar los espacios”.

Su etapa en el Sochaux francés llegó a su fin y ahora inicia ilusionado su andadura como rojiblanco. Demirovic mantuvo varias conversaciones con el cuerpo técnico y cree que no va a tener problemas en incorporarse al sistema: “Hablé con el míster tras ver el partido con el Cádiz y su estilo es perfecto para mí. Espero que pueda ayudar en todo lo que pueda”. Un Demirovic con hambre.

Trayectoria deportiva

Temporada 2016-2017: RB Leipzig (Alemania)

Temporada 2017-2018: Deportivo Alavés

Temporada 2018-2019: Deportivo Alavés y Sochaux (Francia).

Demirovic, que tiene también la nacionalidad alemana, se formó en las categorías inferiores del Hamburgo. Ha sido internacional con Bosnia en todas las categorías y fue convocado por la Selección Absoluta, aunque no llegó a debutar.