"No se puede a unos atar las manos y al otro dejárselas libres"

Con expectación se está viviendo desde la Asociación provincial del Taxi de Ciudad Real la situación que se está viviendo entre el sector y las empresas VTC, como UBER y Cabify. en ciudades como Madrid o Barcelona

Laureano Trujillo, portavoz de esta asocación, recuerda que la regulación no es la misma y por tanto no hay igualdad en competencia: El sector del taxi es un servicio público, regulado en horarios y tarifas por los ayuntamiento, los conductores tienen que pasar una serie de exámenes, limitación del servicio por municipios.. . Algo que no sucede en los vehículos VTC que no tiene control ni en precios, ni en descansos, ni en rutas y por tanto tienen mayor libertad de movimientos.

De momento en Ciudad Real no se está dando el problema, pero se puede dar, sobretodo, en momentos puntuales como fiestas o eventos de emvergadura.

De hecho esta es otra de las paradojas que se dan en el sector: un taxista de Carrión de Caltrava no podría recoger a alguien en Torralba de Calatrava pero una VTC si, incluso aunque viniese de otra provincia. Considera que uno de los objetivos de las VTC es terminar con el servicio público del taxi y luego se subirán los precios.

Un conflicto que desde Ciudad Real se vive con menor preocupación al ser escasa la presencia de vehículos VTC. De momento no se ha marcado ninguna acción de protesta, pero aseguran que secundarán los paros que se marquen desde la asociación regional.