A prisión el presunto agresor sexual del parque del Fuerte en Guadalajara

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven argelino detenido el pasado domingo por una agresión sexual en Guadalajara. Este hombre pasó a disposición judicial el martes a medio día, el juez le tomó declaración y tras ello ordenó directamente su ingreso en la prisión de Alcalá-Meco en espera de juicio y acusado de un supuesto delito de agresión sexual, aunque el tipo delictivo se concretará a lo largo de la investigación judicial.

No consta que este hombre estuviera empadronado en Guadalajara y parece que llevaba pocos meses en España. La Policía Nacional no ha querido informar si tiene o no antecedentes.

RECONOCIMIENTOS A UN CIUDADANO Y A LOS AGENTES

Por otro lado el alcalde de Guadalajara Antonio Román recibía este martes en su despacho a Javier, el joven que se enfrentó la madrugada del domingo a la persona que estaba agrediendo sexualmente a la mujer en el parque del Fuerte de San Francisco.

Román le expresó personalmente el agradecimiento por la valentía que tuvo de no dudar un momento y ayudar a la víctima sin pensárselo dos veces.

Javier le comentó que oyó gritos y no dudó un momento cuando vió lo que estaba ocurriendo, en salir en ayuda de la mujer. Añadió que lo hubiera hecho cualquiera en esas circunstancias.

Antonio Román también recibía, por la tarde, a los agentes de la Policía Local que participaron en la detención del presunto agresor. El alcalde ha propuesto para ellos la concesión de la medalla al mérito policial y que la felicitación conste en su expediente. Para el joven que se enfrentó al agresor se propone la entrega de un diploma de reconocimiento de la colaboración especial con la Policía Local.

