Un joven de Almonacid, entre los diseñadores emergentes en 2019

La moda con acento alcarreño tiene mucho futuro. Tras la consolidación del marchamalero Juan Carlos Pajares entre los diseñadores más prometedores, ahora es el nombre de Guillermo Pérez Alcocer, de solo 22 años, el que empieza a sonar con mucha fuerza.

La revista especializada shitmagazine.es ha incluido a este joven de Almonacid de Zorita entre los 8 jóvenes diseñadores que van a arrasar en 2019, destacando la "fragilidad, delicadeza e inocencia" del trabajo 'Frida', un ambicioso diseño de traje de novia con el que se ha dado a conocer.

"Fue algo que me pilló totalmente por sorpresa pero me hace una ilusión enorme porque es un reconocimiento muy bonito", explica en una entrevista en SER Guadalajara. "Supone un chute de adrenalina muy grande y fuerza para seguir adelante por este camino porque entiendo que es el adecuado. Además, también ayuda a tener más repercusión, que es algo muy importante en estos momentos".

En su primer gran trabajo ha recurrido a la inspiración de Frida Kahlo, una artista por la que siente una especial admiración. "Yo tengo pasión por la figura de la mujer y ella me parece una mujer increíble que tuvo que luchar contra muchas cosas durante toda su vida".

El diseño es llamativo y rompedor, algo que no siempre es fácil de conseguir. "Yo durante los estudios siempre apostaba por diseños ponibles y mis profesores me animaban a hacer algo diferente como esto. Además, he tenido mucha suerte porque la modelo tiene unos rasgos que son perfectos para el diseño y la fotografía es espectacular".

Pérez lleva varios años en el equipo de Navascués, empresa dedicada a los diseños de novia, y a pesar de este espaldarazo prefiere tomarse las cosas con calma. "La moda es un mundo en el que aprendes constantemente y en el que las cosas son muy difíciles. Yo estoy muy a gusto dónde estoy ahora mismo y aunque tengo muchas ideas en la cabeza hay que ir poco a poco".