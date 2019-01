Aythami Artiles, llegada inminente, pero en Valencia

La desvinculación del central de Arguineguín Aythami Artiles del Córdoba es cuestión de horas y su incorporación a la plantilla amarilla se producirá en El Saler, Valencia, donde los de Paco Herrera se concentrarán este jueves, viernes y sábado como previa al partido de este domingo ante el Nàstic de Tarragona

El defensor firmará por dos temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2021, por lo que la jugada para él es simplemente perfecta puesto que estará un año más del que firmó en su segunda etapa como amarillo antes de rescindir y firmara por el Córdoba.

Desde hace semanas el canterano viene presionando al conjunto andaluz para que le dejara salir puesto que le deben varias nóminas y ante el nuevo ofrecimiento de volver, puesto que en verano ya se intentó, aunque entonces sin éxito, empezó su estrategia de presión y negociación. Los serios problemas de liquidez de los verdiblancos han tenido mucho que ver puesto que Artiles es uno de los que más cobra y a uno de los que más deben, por lo que poder liberar su alta ficha y no pagarle alguna de las nóminas atrasadas, previo acuerdo, es un alivio a pesar de que la primera intención era la de cobrar por el traspaso, algo a lo que se negó Las Palmas.

Aythami ya había avisado de que no se ejercitaría y no jugaría como señal de protesta si el acuerdo no llegaba a buen puesto, algo que ha ocurrido esta semana, aunque alegó molestias en su tobillo para no ejercitarse, por lo que se espera que en breve sea oficial su salida del Córdoba y su regreso a Las Palmas, a pesar de no contar con el cariño de gran parte de la afición amarilla por su bajo nivel mostrado en la última temporada en el club.

Para que el central sureño pueda volver, los cordobeses pusieron como condición deshacer la cesión del delantero tinerfeño del filial Erik Expósito, a lo que se accedió desde las oficinas del Estadio de Gran Canaria, que ahora le tocará encontrarle una nueva cesión.