La Fapa "Giner de los Ríos" denuncia la paralización del Consejo Escolar Municipal de Alcorcón

La Delegación de Alcorcón de la Fapa "Francisco Giner de los Ríos" considera que no es aceptable la situación con la que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón está tratando la actualidad educativa del municipio, ya que señalan se niegan a poner en funcionamiento el Consejo escolar Municipal "con el fin de no analizar con realismo y democracia el estado de la educación y de esa forma no tener que realizar un informe anual sobre el mismo".

La Delegación ha entregado a la Concejalía de Servicios Sociales, mujer, familia, infancia, educación, inmigración y discapacidad, un escrito donde denuncia el incumplimiento continuado en la puesta en funcionamiento del Consejo Escolar Municipal, cuya reapertura se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Alcorcón del 26 de octubre de 2015.

Solicitan que se proceda de inmediato al inicio de la actividad del Consejos Escolar Municipal de Alcorcón en cumplimiento y previsión de la normativa vigente y del acuerdo del pleno del Ayuntamiento.

Desde la Fapa Giner de los Ríos consideran que existe "un incumplimiento grave en cuanto a los acuerdos adoptados en el pleno del ayuntamiento que viene a afectar a de forma grave a toda la Comunidad Educativa de Alcorcón privándoles de la participación en un órgano tan importante en el ámbito educativo como es el Consejo Escolar Municipal".