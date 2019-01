'De la responsabilidad'

Después de mucha indagación y estudio, tanto exterior como interno, llego a la conclusión de que una primordial tarea en esta vida consiste en aprender a equilibrar las energías del cuerpo y el alma, del pensamiento y la acción y del poder físico y el poder mental. Esa es mi conclusión con la que no tienes por qué estar de acuerdo, pero si la comparto contigo es porque sé que poniéndola en práctica, funciona.

De todos estos aspectos, algo en lo que solemos meter mucho la pata es en demandar al otro lo que nos corresponde hacer a nosotros. Nos quejamos y nos victimizamos demasiado o dejamos que los demás nos den la brasa con sus quejas por todo. Está bien ser comprensivos pero más interesante sería ser responsables ya que lo que apoyes lo refuerzas en el otro y en ti mismo. Responsables de nuestras propias decisiones y cuando nos hacemos las víctimas qué verdad es que no asumimos ninguna responsabilidad. A veces, nos interesa situarnos en una vía muerta que no nos lleva a ninguna parte. Habrá momentos en los que no sepamos afrontar situaciones pero hay otros en los que siendo conscientes de que el cambio es necesario, nos regodeamos en el charco del victimismo y entramos en el juego de la manipulación. El compromiso debe ser con uno mismo no de cara a los demás. Deberíamos aprender a poner límites y no conformarnos con migajas. Cuando el propósito va en la dirección de algún cambio que realmente quieras conseguir, sea al ritmo que sea, el cambio llegará, es cuestión de convencimiento, tesón y paciencia.

Hay que aprender a hablar con hechos porque eso es lo que realmente demuestra que se quiere cambiar, de lo contrario nos quedamos en simples palabras y apariencias y alguien sabiamente dijo que los hechos hablan más fuerte que cualquier palabra.