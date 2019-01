Roger: "Hay que darle la vuelta a este bache"

El técnico de la RB Linense, Jordi Roger, ha comparecido este jueves en la previa del partido del domingo ante el Almería B en el Municipal de La Línea y donde ha afirmado que "hay que darle la vuelta a este bache en el que hemos entrado" tras las tres derrotas consecutivas que arrastra el equipo blanquinegro.

El catalán aseguraba que hay que saber reaccionar cuando se están poniendo por detrás en el marcador. "Se nos pone el partido en situaciones a las que no estamos acostumbrados y no sabemos contrarrestarlo". "Hay que tener un plan b", expresó el preparador que entiende que la mala racha es algo habitual en todos los equipos a lo largo de una temporada.

"Confiamos en encontrar la mejor versión de Sana tras su lesión, Chico o Juampe no pueden jugar 38 partidos.." aludía Roger ante las rotaciones que el equipo ha sufrido en las últimas semanas y donde el entrenador desmentía rumores que sitúan malos entendimientos entre algunos jugadores y el propio Roger. "No puedo estar aquí todas las semanas diciendo si unas cosas son verdad y otras mentira", manifestó antes de destacar a Buba, la nueva incorporación, con la que coincidió en su etapa en Cataluña y que estará a su disposición el domingo. "Nos va a ayudar muchísimo".

Acerca de los elogios que han alabado mucho al equipo durante una vuelta y ahora parece que vienen en contra, Jordi Roger señala que "el halago debilita". "Hay que evadirse de todo lo de fuera, esto es así y pasa en el fútbol y el que no sea capaz de evadirse no puede avanzar", agregó el entrenador blanquinegro que tendrá enfrente a un filial almeriense al que aún no da por muerto. "Es un equipo joven, puede perder puntos por esa inexperiencia pero tiene buenos jugadores pero lo que más me importa es volver a ser nosotros mismos", concluyó.