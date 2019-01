El Algeciras presenta a Éric Samé y Cerpa

El Algeciras Club de Fútbol ha presentado hace unos minutos a sus dos nuevas incorporaciones, Éric Samé y Cerpa que reforzarán al plantel algecirista hasta final de temporada. Antes de que ambos se estrenasen como nuevos jugadores albirrojos, el coordinador del área deportiva Miguel Ángel García, confirmó las salidas de Chapa y Fran No de la entidad.

El mediocentro aún no es seguro si saldrá como cedido a otro equipo o libre mientras que Fran No se ejercitará con la plantilla pero sin ficha.

Acerca de las caras nuevas, García Núñez afirmaba que Éric es un jugador que "viene a comerse el Mirador", destacó acerca del atacante camerunés de 26 años mientras que Cerpa es una petición expresa de Emilio Fajardo para reforzar la defensa. Ambos no podrán jugar este fin de semana, el primero por acumulación de amonestaciones mientras que el defensor por respetar una condición con el San Roque de Lepe, su último club de procedencia.

El secretario técnico Mané señalaba que "el trabajo tiene que dar sus frutos y no hemos parado de hacerlo" y espera que el rendimiento de los nuevos jugadores sea el deseado para esta segunda vuelta de la competición. "Sabíamos que faltaba alguna pieza pero el mercado si no te deja, siempre dije que no íbamos a traer futbolistas para ver lo que salen. Cuando ha llegado Fajardo ha decidido las bajas oportunas y están viniendo los jugadores a tiempo de poder quedar arriba", declaró.

Éric Samé destacó el esfuerzo realizado por ambas partes y agradeció la ayuda del CF Motril para poder permitir su salida. "No era fácil, allí estaba jugando y ha sido complicado el salir", afirmó el delantero que califica al Algeciras como un "gran equipo". "Tengo compañeros que han jugado aquí y me han hablado muy bien de este equipo, me gustan los retos", añadió.

Por su parte, Cerpa se mostró muy feliz por su llegada a Algeciras. "Estoy contento de afrontar este reto para poder conseguir los objetivos del club" afirmó el defensor que espera realizar su debut el próximo día 4 ante el Arcos en el Nuevo Mirador. "El equipo siempre tiene que estar arriba, hay equipo de sobra y seguro que estaremos en play-offs", concluyó.