Eusebio Martín: "A mí me duele Aranda"

Renovación Arandina Progresista considera que la Ribera del Duero ha tocado fondo en lo que se refiere a sanidad. El portavoz municipal de este partido califica de “vergonzosa y caótica” la situación sanitaria que sufrimos en esta comarca, donde se ha pasado de exigir la construcción de un nuevo hospital a reclamar que funcionen los servicios básicos que hay en la actualidad.

Eusebio Martín, que tiene claro que esta degradación es consecuencia directa de la política que lleva ejerciendo en los últimos años el PP de potenciar la sanidad privada en detrimento de la pública, dice sentirse engañado por las promesas incumplidas del Consejero de Sanidad y otros representantes de este partido. “Ya no nos sirven los paseos del consejero por Aranda y del delegado territorial; que no vengan más, que no vengan a contarnos milongas, que no se paseen en las elecciones que vienen ahora, porque nos han engañado miserablemente”, manifiesta el concejal, al tiempo que muestra su respaldo a la manifestación prevista este sábado en Valladolid, a la que espera una masiva participación. Parafraseando a Miguel de Unamuno en su famosa cita “me duele España”, Eusebio Martín dice que como representante de un partido localista, le duele Aranda, entendiendo que la comarca ribereña está siendo especialmente maltratada en el aspecto sanitario.

“Hay que quejarse públicamente, porque no sirve de nada hacerlo en el bar”, advierte Martín, que muestra también su descontento con la tibieza de los representantes del PP en Aranda al respecto, cargando sus tintas contra Máximo López, del que dice que va a las Cortes de Castilla y León “a levantar la mano cuando le dan instrucciones”, sin demostrar interés alguno en defender los intereses de Aranda, de los que dice que “le importan pepino y medio”. El portavoz de RAP tiene también munición para la alcaldesa, a la que acusa de mostrar una faceta reivindicativa públicamente y otra más suave cuando tiene delante al Consejero. “A mí no me sirve que me diga la alcaldesa ahora públicamente que está enfadada con el consejero de Sanidad; lo que hay que hacer es leerle la cartilla cada vez que intenta venir y decirle que si va a reírse de nosotros, que ni pise”, sentencia el edil.