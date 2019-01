Pesca: "No quería irme pero aquí no se contaba conmigo"

Jorge González 'Pesca' no quería salir de la Arandina pero "a los tres días de reincorporarme a los entrenamientos después de Navidad supe que no se tenía confianza en mí. Lo mejor era marcharme para poder competir y la opción que me da la SD Logroñés de seguir optando al play off de ascenso no la podía dejar pasar. Sé que la directiva quería que siguiera, tanto Almendáriz como Pedro han intentado que siguiera en el club pero hay otras razones que me hicieron ver que aquí no iba a jugar".

El medio centro ribereño sale cedido y volverá la próxima temporada "porque tengo un año más de contrato. Me marcho ilusionado, contento y, sobre todo, con ganas de competir. Hago autocrítica y pienso qué habré hecho yo mal para no poder seguir esta temporada en la Arandina. Yo me fui de vacaciones muy quemado pero quise revertir la situación y que el entrenador constase conmigo. No se ha dado el caso y toca salir del club y muy agradecido a la SD Logroñés por la confianza que ha depositado en mí".

Alonso -en el centro- ha sido elegido recientemente como uno de los capitanes de los castellanos. / CD Guadalajara

OBJETIVO CENTROCAMPISTA



La Cadena SER facilitaba este jueves el nombre de Alberto Alonso, medio centro del Guadalajara, como opción preferente de la Arandina para reforzar el centro del campo. Su incorporación solo está pendiente de que le faciliten la carta de libertad para ultimar su fichaje por el conjunto blanquiazul.

Además, la Arandina puede formalizar la contratación de un lateral izquierdo con un jugador que conoce muy bien el Grupo VIII y al que han prometido la carta de libertad el próximo lunes. La pasada temporada logró un ascenso de categoría y su incorporación al conjunto ribereño sería sorprendente para muchos.