Generelo: "Ojalá se pierda el recuerdo como entrenador y se acuerden de mí como jugador"

Estuvo dos años en la capital asturiana, pero no pudieron ser más intensos. “Fueron dos años como los de un perro”, según David Generelo, que ha hablado por primera vez de su salida del conjunto azul y lo ha hecho en SER Deportivos Asturias. El pacense abandonó el club carbayón en junio de 2016: “Es la primera vez que hablo con un medio de Oviedo. Creía que si hablaba no iba a aportar nada nuevo”.

En su etapa en la entidad ovetense pasó, en apenas cuatro meses, de anunciar su retirada de los terrenos de juego por una lesión a dirigir como técnico a los que fueron sus compañeros en esa misma temporada. “La situación no pudo ser más precipitada. Egea se marchó y alguien tenía que coger al equipo. La primera intención era ser interino hasta que llegará otro entrenador. Iba a entrenar a amigos y creía que iba a ser fácil, y fue todo lo contrario. Fui con mis ideas y se demostró que no funcionaron”, explicaba el exjugador.

Generelo fue homenajeado en el Carlos Tartiere tras tener que abandonar el fútbol por su maltrecha rodilla. “Salí como jugador con mucho cariño y como entrenador no tuvo nada que ver. Y en cierta medida lo entiendo. Los resultados no acompañaron, no di el nivel que la gente esperaba de mí. Lo que más siento es eso, nada me hubiese gustado más que cumplir las expectativas de una ciudad que me dio tanto cariño”. También mostraba un deseo para el futuro: “Ojalá que con el tiempo se pierda un poco el recuerdo como entrenador y la gente se acuerde de mí como jugador”.

Lo que sí tienen en la memoria muchos oviedistas, al igual que él, es su actuación contra el Cádiz en el Ramón de Carranza que contribuyó al regreso del club al fútbol profesional doce años después: “Fue mi último partido, nunca pude volver a pisar un terreno de juego. Pero fue una alegría inmensa. El reto que tuve como jugador lo cumplí. Momentos muy felices, que son con los que me quedo. Carmelo del Pozo me convenció del proyecto y fue de las decisiones más acertadas que tomé en mi carrera”. Su periplo como futbolista del Oviedo también estuvo marcado por las lesiones que no le permitieron jugar todo lo que le hubiese gustado y le obligaron a colgar las botas a sus 32 años: “Fueron los médicos los que me pararon. Yo intentaba agarrarme a esos pequeños momentos en los que me encontraba bien, pero me dijeron que la rodilla había dicho basta y tenía que pensar en mi vida no profesional”.

Ahora Generelo, tras dirigir al juvenil del Zaragoza y ser segundo entrenador del filial maño, se toma un tiempo de respiro hasta que le surjan nuevas oportunidades que le motiven: “Todas las opciones están abiertas. Sin prisa porque desde que me retiré es la primera vez que estoy tranquilo. Aprovecho para hablar con gente de fútbol, ver partidos, seguir mejorando cosas y si llega alguna cosa interesante estoy preparado para asumir nuevos retos. Aunque he estado en el fútbol formativo, he estado toda mi vida en el fútbol más competitivo, al máximo nivel, y lo que más me gusta es eso”.

Por último, también tuvo palabras hacia la actualidad carbayona, la cual vive desde la distancia, aunque admitió haber estado en la ciudad para visitar a viejos amigos: “Sigo al Oviedo de Anquela, y también seguí al de Hierro. Este año está siendo más irregular que otros atrás, pero es un equipo competitivo. La moneda ahora está cayendo de cara y consiguen los puntos. Anquela tiene sobrada experiencia y que sabe manejar muy bien todos los tiempos. Os sigo estos años desde la distancia y deseo que esa gente vuelta a la Plaza de América a celebrar un ascenso”, zanjó nuestro protagonista.