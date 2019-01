El PSOE de Socuéllamos afirma que el gobierno desvió 44.000 euros

Desde el grupo socialista afirman que queda demostrada la incoherencia de la concejal de Cultura, Hortensia López, que, dicen, aseguró que gracias a la buena gestión económica, se podían permitir una feria gratuita con un coste de 220.000 euros, como explica el concejal socialista Pedro Arrabales.

Arrabales añade que el sobrecoste se debe a un descontrol y a una falta de previsión por parte de la alcaldesa, Pruden Medina, y del resto de sus concejales, ya que de los 167.500 euros que presupuestaron al principio para la Feria y Fiestas, gastaron 220.000 euros, teniendo que modificar la partida meses después.

Afirman que estas maniobras hacen que a la concejala Mar Delgado no le importe “saquear” su Concejalía de Desarrollo Empresarial ya que tras la puesta en marcha en 2018 de ayudas para el empleo, el comercio y la industria, sigue siendo tan pésima su gestión y su poco poder de convocatoria, que ha hecho que estas ayudas no hayan cubierto las necesidades de los vecinos y vecinas de Socuéllamos, ya que no han sido demandadas, dejando estas partidas presupuestarias sin gastar para ceder dicho crédito al sobrecoste de una feria.