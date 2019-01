Ashotel retira el spot que ofendió a las camareras de piso

La patronal turística de la provincia tinerfeña, Ashotel, ha decidido retirar el spot en la que se representaba, "en tono de humor, la escena de una camarera de piso" para la campaña '+Qidiomas' pero mantiene el resto de vídeos, ya que "solo persigue formar en lengua extranjera a los trabajadores y trabajeras del sector hotelero", según explican a través de un comunicado.

Ashotel indica en el texto que toma la medida para "no ahondar ni alimentar una polémica que no entiende a pesar de haber pedido disculpas a Las Kellys". Hay que recordar que, en el vídeo en cuestión, aparece una supuesta camarera de piso que reflejaba su desconocimiento del alemán cuando un cliente le explica que no puede entrar a limpiar la habitación.

Ashotel

Una situación que llevó a Mónica García, de Kellys Unión Tenerife, ha explicar en la SER que llevan muchos años "pidiendo derechos y no cursos de idiomas" como para que ahora las tomaran por "tontas". Sin emabargo, el gerente de Ashotel, Juan Pablo González, defendió en el programa 'Hoy por Hoy Tenerife' con Juan Carlos Castañeda que la única intención de la patronal turística era "ayudar a los trabajadores a mejorar su nivel de idiomas y se manera voluntaria".