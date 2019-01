Bergantiños: "En Gijón me abrieron las puertas en todos los sentidos"

El capitán del Dépor, Álex Bergantiños, volverá este domingo al Molinón. En Gijón, el coruñés estuvo cedido la temporada pasada y allí se convirtió en un jugador muy querido y valorado. Ahora vuelve a la que fue su casa y, sin duda, para él será un momento especial.

"Fue un año muy intenso e ilusionante para mi. Me trataron de una manera excepcional y con mucho cariño. Es emocionante ver y reencontrarme con tanta gente . Me abrieron las puertas en todos los sentidos", recuerda el centrocampista, que insiste en que su estancia en Gijón, "me vino muy bien para volver a sentirme jugador y limpiarme la mente de estar aquí. Disfruté mucho de esa temporada".

Cuestionado por cómo celebraría un gol en El Molinón, Bergantiños tiene claro que no sabría la manera, pero que seguro se acordaría de su hija, que el domingo está de cumpleaños. Asegura que un triunfo del Dépor en Asturias puede suponer un gran paso al frente del equipo.

"Venimos con más confianza tras el último partido. Ahora tenemos la ilusión de hacer eso mismo fuera de casa en un campo que aprieta tanto...", afirma Bergantiños. El capitán del Depor se alegra de la presencia de 1.100 aficionados del Deportivo en las gradas y espera una fiesta en el partido de Asturias.

El mercado de fichajes

A una semana del cierre del mercado, el Dépor tiene varios frentes abiertos para la salida de futbolistas. Entre ellos Carles Gil, del que Bergantiños explica que hay que entender que se esté dilatando tanto su marcha. "El mercado lleva su ritmo. No es todo tan rápido. Todos acaban esperando hasta el último momento", explica.

Bergantiños asegura que cuando se produzca una salida en el Dépor se hará con normalidad, "cualquiera que salga lo va a hacer sin hacer ruido. No veo que afecte al colectivo", recalca.

Por último, Bergantiños también se acordó de un compañero que lo está pasando mal como Pedro Mosquera. Fuera de la convocatoria ante el Albacete, Bergantiños afirma que volverá a jugar y dará mucho al equipo. "Es un grandisimo jugador. Tiene todas las condiciones para rendir bien", concluye.