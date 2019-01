Marea y Psoe se unen a favor de A Cidade das TIC

Marea Atlántica y Partido Socialista instan a la Xunta a que no entorpezca el proyecto de parque tecnológico "A Cidade das TIC" liderado por la Universidade de A Coruña en el solar de la fábrica de Armas. Ambos reclaman a la administración autonómica que el nuevo hospital de A Coruña no se proyecte en este terreno, si no en la zona de As Xubias. Xulio Ferreiro recuerda que el Concello de A Coruña forma parte de una comisión bilateral sobre el asunto.

La candidata del PSOE, Inés Rey, ha hecho su primera promesa electoral: si es alcaldesa llevará a cabo una modificación del Plan General para que el CHUAC pueda crecer por As Xubias.

Inés Rey considera que A Cidade das TIC es un proyecto estratégico para la ciudad y adelanta que ya ha mantenido contactos con el Ministerio de Defensa para agilizar la adjudicación del suelo.

Una de las condiciones para que el Ministerio dé su visto bueno para el parque tecnológico es que haya un frente común entre instituciones implicadas.