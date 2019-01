En Marea rechaza los presupuestos Generales de Pedro Sánchez

Los Diputados de en Marea en el Congreso anuncian que su rechazo a los presupuestos Generales de Pedro Sánchez y así lo mostrarán el próximo lunes.

Los cinco miembros de En Marea en el Congreso votarán en contra si no aumenta la inversión para Galicia. Aseguran desde la formación que no es coherente el recorte de un 20% de la partida destinada la comunidad y que la decisión que tome en Marea es crucial ya que, si votan en contra no dan los números.

Yolanda Díaz considera que estos, son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia pero que no son unos presupuestos gallegos que no cuentan además ni con una inversión ferroviaria ni portuaria.