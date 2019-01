Monóvar acoge el espectáculo “Dos” con Juanra Bonet y David Fernández /

Este sábado a las 20:30 horas, el Teatro Principal de Monóvar acogerá la actuación de Juanra Bonet y David Fernández, dos cómicos que traen a al municipio el espectáculo “DOS”.

Una obra de teatro donde la risa será la protagonista del espectáculo porque según ha explicado Fernández, es una comedia diseñada para reírse.

Según explica el cómico, no son monólogos, más bien es una obra compuesta por personajes y sketches que se guían a través del argumento principal. En este caso, la historia parte de unos actores que no llegan a la función y los guardias de seguridad tienen que improvisar el espectáculo porque los personajes no se han presentado.