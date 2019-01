El BNG rechaza concurrir con Anova a las elecciones europeas

"No estamos para solucionar los líos de En Marea". Con estas palabras la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cerrado la puerta a Anova y a la posibilidad de concurrir con esta formación a las elecciones europeas. La líder nacionalista rechaza negociar con el partido que nació de la escisión del BNG y pide respeto.

El BNG pone así el freno a En Marea, después de que Beiras apuntase la posibilidad de incluir a Anova en la alianza de Ahora Repúblicas, la alcanzada entre Esquerra Republicana, Bildu y BNG. A Pontón no le ha gustado nada esa propuesta y ha sido muy contundente; no quiere un acercamiento y menos porque En Marea se esté rompiendo. "Les pido que no intenten trasladarnos sus problemas", ha dicho.

La portavoz nacional del Bloque no se toma las palabras de Beiras muy en serio e insiste en que no ha habido una propuesta formal por parte de Anova. Pontón exige "seriedad" y recuerda que llevan meses trabajando en una candidatura con los nacionalistas vascos y catalanes.