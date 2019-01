Las elecciones de los Cuenca, 'Sebas', Salvador, Cambril, Gutiérrez, María Martín y Vox

El denominado 'Partido Socialista Libre Federación' de Granada ha mantenido esta semana sus primeros contactos electorales con colectivos de la ciudad. Fuentes de la formación anuncian que su intención es presentar una candidatura a las elecciones municipales del próximo mes de mayo en la capital.

La cabeza de cartel de esta iniciativa, que dispersará aún más el voto de izquierda, será la activista feminista María Martín Romero y como posible número dos se negocia la incorporación del decano de la Facultad de Letras de Granada y exaspirante a la Secretaría Federal del PSOE, José Antonio Pérez Tapias.

Son los últimos nombres a unir a una lista de candidatos que animan el panorama político local mientras Luis Salvador intenta convencer a su partido -o al revés- de que es el mejor candidato de Ciudadanos para la ciudad de Granada, en vez del actual portavoz Manuel Olivares.

Y todo ello, mientras Podemos trata de imponer a Izquierda Unida, cara a una forzada confluencia, el nombre del periodista Antonio Cambril como candidato paracaidista antes de celebrar el proceso de primarias en el que 'un tal' Puentedura queda diluido. Unas primarias que Vamos Granada ya ha cumplimentado y que llevarán a Marta Gutiérrez, sin más lastres o apoyos que los que se busque, a pelear también por la alcaldía con la incertidumbre de la división del voto de tonos morados y aledaños.

Estos movimientos se están produciendo en Granada de forma paralela mientras el PSOE parece no moverse ni hace ruido (o no sabe cómo hacerlo) alrededor del candidato y alcalde Paco Cuenca, que no contará ahora con una 'mamá-Junta' que le ayude.

A la vez, el PP de Sebastián Pérez reza para que el juicio del caso Serrallo no coincida con la campaña o no avance el caso Nazarí. Paralelamente toma ibuprofeno contra unos dolores de cabeza llamados 'García Montero' y 'Pepe Torres', 'Sebas' prepara su candidatura a lo grande, en condiciones institucionales sorpresivamente favorables.

A todos esto, VOX aguarda los movimientos del resto sabiendo de que puede ser decisivo para un pacto en la Plaza del Carmen similar al que ha llevado a Juanma Moreno a la Junta.