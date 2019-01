"Precariedad y presión en Salud Responde"

Trabajadores de Salud Responde critican la precariedad y la presión que reciben en sus puestos de trabajo. Piden que el servicio no se gestione por empresas privadas, "ya que no aportan inversión y solo se enriquecen a través de la precariedad laboral". Así lo ha dicho la delegada sindical de CGT en Salud Responde Jaén, Irina García. El servicio, asegura, está funcionando correctamente, "pero solo por la profesionalidad de los trabajadores". Señalan que no tienen "los medios necesarios para poder elaborar el trabajo diario".

García insiste en que la empresa "pretende a toda costa reducir plantilla y que los trabajadores que logren quedarse sean más productivos". Y para ello, dice, "se está jugando con las llamadas que reciben a diario y que son muy sensibles", ya que se trata de urgencias sanitarias o posibles casos de violencia de género.

Se queja de que, "para empeorar la situación", han recibido un mail indicando que, para seguir trabajando en la mejora continua del servicio, trimestralmente enviarán informes individualizados de rendimiento. Esto, según Irina García, es "presionar a los trabajadores para ver quién atiende más rápido las llamadas".

El parlamentario andaluz de Adelante Andalucía, Juan Luís Cano, ha ofrecido su apoyo a estos trabajadores que son, según afirma, "ejemplo claro de un servicio que tendría que ser público, porque sería mucho más barato y efectivo". Ahora le pedirán al nuevo gobierno de Andalucía que cumplan con lo prometido a estas trabajadoras, cuando aún eran parte de la oposición.

Reivindicaciones que llevarán hasta el parlamento andaluz y a las calles si es necesario.