"Habrá que ir al barro para ganar el domingo"

El Xerez Deportivo FC se enfrentará el domingo a partir de las doce del mediodía al Cabecense, con el objetivo de sumar los tres puntos y “hacer bueno” el punto logrado en Chapín ante el Arcos CF.

Eso es al menos lo que espera Álex Padilla, capitán del equipo xerecista, que quiere cuanto antes pasar página tras el tropiezo en casa, aunque lamenta que desperdiciaran una gran oportunidad de haberse ya metido claramente en la pelea por la liguilla, “sabíamos que era una buena oportunidad para haber sacado los tres puntos porque en la jornada se dieron resultados que nos habrían favorecido, pero seguimos sin perder, enganchados a la parte y tenemos que remar todos juntos en la misma dirección".

Los azulinos están preparando un partido que se pierde Casares por sanción, aunque Masegosa recupera a Álex Colorado, que no pudo estar el pasado domingo por ese mismo motivo. El capitán xerecista sabe que “esto es muy largo y cuantos más puntos sumemos mejor". En cuanto al rival, Padilla explica que el Xerez se va a encontrar a un equipo muy duro. "En su casa son muy rocosos, va a ser un partido de ir al barro, de luchar y de segundas jugadas porque el campo es pequeño, el césped no está en sus mejores condiciones, pero tendremos que adaptarnos para estar cómodos".

En las últimas jornadas de liga, Padilla ha actuado tanto de extremo, en Lepe, como de lateral, frente al Arcos, una situación que el jugador azulino valora de forma positiva, “toda mi vida he jugado como extremo, me reconvirtieron y me siento cómodo, lo que yo quiero es ayudar al equipo sea donde sea", concluyó.