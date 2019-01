Hicham ya es del UCAM Murcia CF y Grego Sierra fue presentado

Los tres jugadores que ha firmado el UCAM Murcia CF en el presente mercado de invierno han coincidido esta mañana en el entrenamiento programado por Pedro Munitis en La Condomina. Jean Jules, que ya estaba de la semana pasada, Grego Sierra que ha sido presentado antes del entrenamiento, e Hicham, que pasó el reconocimiento médico antes de conocer a sus nuevos compañeros, ya pueden ser alineados por el técnico cántabro en la próxima jornada. El club universitario esperó a que la UD Almería hiciese oficial, por redes sociales, la cesión al UCAM CF, para hacer lo propio desde la entidad que preside José Luis Mendoza.

Con estas tres incorporaciones, Reverte tiene a dos jugadores por puesto en la plantilla, así que no necesitaría realizar ningún fichaje más. No obstante, ha confirmado que hasta el 31 de enero estará atento al mercado por si el equipo es susceptible de mejora. También mencionó que "a pesar de la predisposición y buena voluntad de Antonio Amaya, el chaval no puede jugar por molestias en el tobillo", así que se quedará sin ficha.

El delantero llega en calidad de cedido por la UD Almería, aunque ha militado los últimos meses en el CD Castellón. Hicham se formó en las categorías inferiores del FC Cartagena, destacando tanto en cadetes como en juveniles. Tras llamar la atención del Manchester City, el Almería anduvo rápido y se hizo con el jugador, que pronto comenzó a marcar goles con el juvenil rojiblanco. Eso le valió para dar el salto al filial, que entrenaba nuestro exentrenador Francisco. En la 2013-14, tras jugar casi 40 partidos con el Almería B en la categoría de bronce, debutó en LaLiga Santander ante la Real Sociedad. Tras salir al campo en los minutos finales, le dio el gol de la victoria a su equipo.

Tras dos temporadas en el filial almeriense y con 18 goles en su haber, se marchó cedido al Celta B, con el que marcó 16 tantos en la 2016-17. La temporada pasada volvió al primer equipo del Almería, con el que jugó 22 partidos en Segunda División A, antes de salir cedido al Castellón el pasado verano, jugando 19 partidos y anotando 3 goles.