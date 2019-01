Valdeolmillos pide a la afición que "respete" a los jugadores

Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha comparecido en la previa a la visita a Illunbe del Tecnyconta Zaragoza.

-Oportunidad de levantarse. “Creo que Zaragoza es una buena oportunidad. Resetear lo hacemos porque venimos de hacer un buen partido en casa y lo importante es sacar un triunfo cuanto antes, porque te da oxigeno y te va dando una ilusión cada semana y te quita ansiedad”.

-Semana positiva. "Ha habido semanas peores, esta semana ha sido tranquila. El último partido te das cuenta de que no puedes ganar y tienes que mirar hacia delante. Porque los jugadores también son conscientes de las capacidades. Ha sido una semana tranquila de entrenamientos y nos toca estar lo más unidos posibles”.

-No quiere hablar de la clasificación. “Para mí hablar de salvación en las 17 jornadas es más difícil que hablar del partido a partido, al equipo hay que plantearse metas cortas. Si esa preguntas se la haces otros equipos que hace tres jornadas estaban igual, seguro que tiene la misma capacidad de pensamiento. Ahora está Zaragoza y no hay que mirar más allá. Veremos si solucionamos los problemas que tenemos. Más que hablar de la salvación, lo que necesita el equipo es hablar del siguiente partido”.

-Jugadores claves por debajo de su nivel. “La complicación que tenemos con esos jugadores claves es que vienen de lesiones difíciles. Llevan 17 jornadas y no están dando un buen nivel. Eso es así”.

-Faverani. “Se va a incorporar en pista a principios de febrero, parece que lo ha llevado según lo previsto y el informe es positivo. Y a ver cómo evolución, cuando ocurra podremos valorar esa situación, pero se trata de un jugador que nos puede dar una referencia interior y nos puede ayudar”.

-Protesta de la paña Omnes Uni. “Estamos preparados, y no es un problema el ambiente que esperemos. Aquí no se le ha engañado en ningún momento a nadie. De verdad que estoy tranquilo en ese sentido, con lo que entiendo que el público no puede estar contento porque el bagaje del equipo no es satisfactorio. El día a día está siendo duro, y lo único que no podemos hacer es dramatizar la situación, haciendo más ameno el día a día. Si hay ambiente negativo lo entendería, pero que sigan apoyando a los jugadores porque son los artistas porque si lo hacen acabarán llegando”.

-Clima enrarecido. “Yo estoy en este club y es una parte de la historia de este club. Y todo requiere una explicación que se ha dado. Pero todo el mundo quiere que gane su equipo, y si no lo hace es normal que esté enfadado. El público es soberano, pero si le pido que ellos jugadores estén lo más tranquilos posibles”.