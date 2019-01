Madrid también es txuri-urdin

Madrid ya es txuri-urdin gracias a 'Madrilgo Errealzaleak', la primera peña de la Ral Sociedad de la capital de España. Su inscripción tuvo lugar el 3 de diciembre, pero esta semana fue presentada en la 'Euskaletxea' de Madrid. "Llevamos desde junio con la idea, hablando de ésto, el 3 de diciembre nos inscribimos en el registro del Madrid", explica Ane Bastida Lizaso, presidenta de la peña y la promotora de la idea. "Hace años que llevo trabajando en Euskaletxea como profesora de euskera, y había peña del Athletic, pero no había de la Real. Parece ser que ya hubo hace tiempo, pero quedó un poco inactiva, y tengo un tío, Jose Antonio Lizaso, que ha estado muchos años en la directiva de la Real, y siguiendo su ejemplo me animé con alumnos, con otras personas de Madrid, gente con la que trabajo... hasta conseguir que seamos de entrada 73 socios en la peña". Entre ellos, aficionados ilustres como los actos res Jon Mendia y Gorka Etxea, conocidos por su participación en series de éxito de la actualidad.

Ane Bastida reconoce que la oportunidad que le daba trabajar en la 'Euskaletxea' de Madrid ha hecho que todo sea más fácil. "Al estar aquí ha sido más fácil, porque hay muchosa socios vascos y que les gusta el fútbol. Luego vas hablando y animando a la gente, y no me ha parecido díficil. Había ganas, yo lo sentía, y hacía falta alguien que encendiera la chispa y apareciera esa llama que hay que en Madrid de afición de la Real". Precisamente es en la Euskaletxea donde se junta habitualmente para ver los partidos de la Real. "Aquí tenemos locales, hay un bar, hay una sala con proyector en el salón de actos, y nos juntamos para verlos ahí. Y cuando juega en algún campo de Madrid nos acercamos a Madrid. Y ahora estamos pensando en ir a Sevilla y por supuesto a conocer Anoeta".

El primer partido al que acudieron a animar a la Real como peña fue curiosamente en el Santiago Bernabéu, donde se ganó después de 15 años, algo que tiene detrás una intrahistoria muy bonita. "En 15 años que llevo aquí nunca me habñia tocado verle ganar ahí, y casualidad este año con la peña pasó. Ese fue in día clave, porque acabábamos de montar la peña, yo no me lo creía. Fue una felicidad inmensa, no me lo podía creer. Por fin podía verle ganar allí a la Real. La sensación fue como si hubiésemos ganado la Copa o algo así", señala Ane entre risas. La presentación en sociedad de la peña tuvo lugar esta semana, con la invitación a la peña del Athletic en Madrid como ejemplo de deportividad, pero la dificultad para poder contar con representantes del club les llevará a hacer otro acto en Zubieta. "Nos dio pena que no vieniera nadie, pero es difícil. Aunque ya hemos quedado en hacer otra diferente en Zubieta para estar cerca de los jugadores". La Real ya tiene su 'txoko' txuri-urdin en Madrid, porque no podía ser que tuviera el Athletic y no los donostiarras. "No puede ser, el derbi lo tenemos que igualar en la capital por lo menos. Con toda la gemte de San Sebastián que vivimos en Madrid... Hay del Athletic, ¿y qué pasa con la Real? ¡No puede ser!" comenta bromenado Ane.