Chuti no para: lleva tres y va por otro refuerzo

Chuti Molina, el director deportivo del Racing, ha entrado en ebullición en el mercado de fichajes. Pese a que el equipo está primero, muy destacado, y con los mejores números de la categoría, él quiere exprimir el mercado invernal para dejar a Iván Ania una plantilla todavía más competitiva. La plantilla del ascenso, si puede ser. En la presentación de Redru, cedido por el Betis, tercera contratación invernal, tras Noguera y Barral, anunció que tiene decidido hacer un fichaje que utilice la ficha que se libera con la marcha de Rulo, que jugará en el Levante B hasta final de temporada.

El técnico manchego no quiso precisar cual es el puesto que está intentando reforzar, aunque sí que fue rotundo al afirmar que "no será un portero. Estoy muy contento con la portería que tenemos y mis técnicos me dicen lo mismo". El único puesto en el que, en principio, no hay dos especialistas natos es el de lateral derecho, en el que solo se cuenta con Aitor Buñuel, sancionado precisamente de cara al partido de esta semana ante el Arenas de Getxo.

El acto de presentación de Redru sirvió para que el lateral izquierdo sevillano se reivindicara ante la fama que le precede de que es mucho mejor atacando que defendiendo: "eso es así, pero no porque sea un mal defensa, es que atacando soy muy bueno, aunque sé que mi primera obligación es defender".