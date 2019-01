Amnistía Internacional considera que Vox desconoce la ley de extranjería y la de protección de datos

Amnistía Internacional califica de ignorantes a Vox, puesto que sus peticiones en materia de inmigración contravienen la ley. Aunque la expulsión de 52.000 personas que se encontrarían en esta comunidad de forma irregular no se contempló en el acuerdo forjado entre el PP y Vox; el partido de ultraderecha ya ha pedido a los populares que la Junta de Andalucía entregue a las fuerzas de seguridad la documentación de la que dispone para expulsar a los inmigrantes ilegales que viven en Andalucía. Para el responsable de Amnistía en la provincia de Jaén, Cristóbal Fábrega, esto es un despropósito porque, para empezar, supone un desconocimiento absoluto de la ley. La ley orgánica de protección de datos establece la prohibición absoluta de transmitir datos salvo en circunstancias excepcionales cuando la solicite la Fiscalía o los tribunales o haya una ley que lo permita. Aún en ese caso la comunicación de casos tendría que ser de forma individual.

“Está totalmente prohibido remitir datos desde el Servicio Andaluz de Salud, o de cualquier otro servicio médico para temas de extranjería. Simplemente. Para Jaén, si esto fue a así, supondría que gran parte de la aceituna quedaría sin recoger; que muchas familias tendrían que cuidar a sus familiares ancianos y dependientes porque sabemos que muchas chicas en situación de irregularidad están trabajando así porque no hay españoles que quieran hacerlo. Así que supondría un problema social grave”, asegura Fábrega.

Añade que aunque la policía tuviese todos los datos no podría expulsar a más de un tercio de esos migrantes porque, entre otras cuestiones, se desconoce el país de procedencia. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos no disponen de cifras orientativas, pero sí saben que hay muchas personas que comienzan a vivir aquí en una situación regular de manera temporal y luego la situación cambia porque sin medios económicos, no se les renueva la documentación, según establece la ley de extranjería. La responsable de población migrante en Cruz Roja de Jaén, Miriam Segura, apunta que “tenemos que tratar de ayudarles a que se integren a nivel de empleo, de situación administrativa, de idioma. La gente viene para trabajar y buscarse la vida; no viene por gusto”. Ahora se están produciendo muchas órdenes de expulsión, reconoce.