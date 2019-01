Rock editado en Valencia

Este sábado 26 a partir de las 22.30h. celebramos nuestra fiesta 5º aniversario en la sala 16 Toneladas de Valencia, con las actuaciones de Doctor Divago, Los Radiadores y nuestros invitados Angry Saints, que acuden a la cita desde Madrid.

Una ocasión única para disfrutar de la espléndida madurez de Doctor Divago, del mejor momento de Los Radiadores hasta la fecha y de la visceralidad del rock poliédrico de ese combo internacional de australianos, ingleses y españoles que es Angry Saints.

Las tres bandas se presentan con trabajos recientes: Los Radiadores volverán a desplegar en directo la contundencia de su reciente EP “Puño en alto”, mientras que Angry Saints repasarán las canciones de su estupendo primer largo titulado “Nothing new in the human zoo”, publicado a mediados de 2018. Por su parte, Doctor Divago traerán al escenario del 16 Toneladas buena parte de su “Complejo alquería frailes 13” cuando se cumple un año de su edición.