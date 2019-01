Movilidad defiende el cambio de Cirilo Amorós, y el comercio recela

La concejalía de Movilidad Sostenible defiende el cambio del sentido de la circulación que quiere implantar en la calle Cirilo Amorós, entre Pizarro y Russafa.

Aseguran que impidiendo en la calle Russafa el giro a la derecha hacia Cirilo Amorós se evitaría que quede ocupado el carril bus cuando los coches esperan a que crucen los peatones en ese cruce (al día lo hacen más de 12.000).

Al liberar el carril bus, los autobuses podrían circular con mayor fluidez. Y es que por Russafa circulan al día mas de 600 autobuses de 10 líneas distintas. Además, con el cambio se mejoraría la velocidad comercial, que pasaría de 9 a 14 km/h, aseguran.

La Asociación de Comerciantes del Centro no ve con malos ojos el cambio de sentido de la circulación, aunque temen que se produzca cierta congestión cuando los coches que circulan por Cirilo Amorós tengan que detenerse en el semáforo que regulará la intersección de esa calle con Russafa.

Los comerciantes recuerdan que en ese tramo de Cirilo Amorós, entre Pizarro y Ruzafa, hay dos aparcamientos públicos y seis garajes privados, con el movimiento de vehículos que ello implica. El problema, aseguran, es que todos estos cambios no serían necesarios si no se implantara en la calle Russafa un carril bici que no es necesario, porque a escasos metros y de forma paralela existe otro carril bici en General Sanmartín. Así lo ha explicado a la SER la gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Julia Martínez: