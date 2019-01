Vigo se presenta "sin límites" en Fitur

Vigo se ha presentado en Fitur esta mañana como un destino "sin límites" de atractivos y también de oportunidades para visitarla a lo largo del año. El principal gancho del ayuntamiento vigués en esta presentación han sido las luces de Navidad, esas que han sido tendencia en las redes sociales y que ocuparon buena parte de los informativos nacionales durante los prácticamente dos meses durante los que los vigueses y mucha gente de fuera pudieron disfrutar de una nueva cita marcada en el calendario, la Navidad viguesa.

El Concello apostará por las fiestas para fidelizar a los visitantes y ahora en Carnaval ya se han anunciado dos conciertos para esa fecha y se potenciará también la Reconquista. Y ya tenemos los conciertos musicales en Castrelos o el turismo industrial.

Pero Vigo no es solo la Navidad y sus fiestas, Vigo es su gastronomía y las Cíes y muchos otros atractivos que Abel Caballero destacó en Fitur.



Y como colofón a su presentación Caballero ha proclamado que "para ir al cielo hay que ir al menos una vez a Vigo por Navidad. Quien no vaya, va al infierno".



Durante el acto de presentación se ha proyectado un vídeo en el que se define a Vigo como una ciudad que "hace camino y te cuida", en referencia a sus espacios verdes; donde "el color inspira tus pasos"fix you con las medianeras decoradas, y que "vive el presente y el futuro", con imágenes de los ascensores y las escaleras mecánicas para salvar las pronunciadas pendientes de sus calles.